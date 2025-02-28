Почему болезни стариков настигают молодых — мнение эксперта

Сюжет Молодежь

Какие заболевания «помолодели» и почему Изменение образа жизни и заболевания Изменение характера питания и заболевания Стресс и заболевания Генетическая предрасположенность к заболеваниям Медицинские препараты и заболевания Можно ли предотвратить возрастные заболевания

Возрастные заболевания, которые раньше считались уделом пожилых, все чаще диагностируются у молодых людей и даже у подростков. Инфаркты в 30, диабет второго типа в 20 — эти случаи становятся все более распространенными. Почему так происходит — узнали у эксперта.

Почему болезни, которые ранее ассоциировались со старением организма, начинают поражать молодых людей в самом расцвете сил, рассказала кандидат медицинских наук, специалист интегративной, превентивной и конвенциональной медицин, врач-педиатр, нутрициолог, сооснователь Академии врачей UniProf Ирина Юзуп. «К сожалению, современная медицина сталкивается с тревожной тенденцией: так называемые „возрастные“ заболевания, которые раньше считались уделом пожилых людей, все чаще диагностируются у молодежи и даже у подростков. Инфаркты в 30, диабет второго типа в 20 — эти случаи перестают быть исключениями и становятся все более распространенными», — отметила Ирина Юзуп. Врач-педиатр, нутрициолог, сооснователь Академии врачей UniProf Ирина Юзуп . Фото: Ирина Юзуп Какие заболевания «помолодели» и почему Список «помолодевших» заболеваний довольно внушителен. В медицинском сообществе нет общепринятого или стандартизированного списка таких болезней. Но специалисты включают в эту группу несколько десятков различных патологий, в числе которых: гипертония;

инфаркт;

остеопороз;

сахарный диабет;

болезнь Альцгеймера;

атеросклероз;

ожирение;

псориаз;

онкологические заболевания;

деменция. Многие считают, что виной всему плохая экология. Но это не так. Причин у этого явления несколько, и они тесно переплетены между собой, объясняет Ирина Юзуп. В группу «помолодевших» заболеваний входит в том числе гипертония . Фото: 1MI Изменение образа жизни и заболевания Современный молодой человек часто ведет малоподвижный образ жизни, проводя большую часть времени в сидячем положении перед компьютером или экраном телевизора. Лифты, автомобили, готовая еда и доставки, бытовая техника облегчили нашу жизнь, сведя физическую активность до минимума. Малоподвижный образ жизни отрицательно влияет на обменные процессы и общее состояние организма, подчеркивает Ирина Юзуп. Гиподинамия в молодом возрасте увеличивает риск: ожирения;

гипертонии;

диабета;

сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, из-за малоподвижного образа жизни ослабевают мышцы спины — и у молодых людей развивается такие болезни, как остеохондроз и остеопороз. Современный молодой человек большую часть времени проводит в сидячем положении перед гаджетами . Фото: 1MI Изменение характера питания и заболевания Рацион современного молодого человека перенасыщен калориями, жирами, сахаром и обработанными продуктами. Фастфуд, газированные напитки, сладости и полуфабрикаты стали неотъемлемой частью рациона многих людей, особенно молодежи. Подростки и молодые люди чаще всего предпочитают утолить голод сухариками, сладостями и газировкой, а такие продукты содержат избыточное количество: трансжиров;

сахаров;

усилители вкуса;

легкодоступный белок. Все эти вещества способны менять вкусовые предпочтения. Организм начинает получать меньше удовольствия от простой еды, и требовать все больших порций фастфуда. При этом, подчеркивает Ирина Юзуп, в пище не хватает клетчатки, витаминов, минералов и других полезных веществ, необходимых для нормальной работы организма. Изменение характера питания уже в молодом возрасте приводит к сердечно-сосудистым болезням;

диабету;

ожирению;

онкологическим заболеваниям. Рацион современного человека перенасыщен калориями, жирами, сахаром и обработанными продуктами . Фото: 1MI Стресс и заболевания Современный мир полон стрессовых ситуаций, которые оказывают негативное влияние на здоровье молодых людей, поясняет Ирина Юзуп. «Постоянное напряжение, недосыпание, информационная перегрузка и финансовые трудности — все это приводит к хроническому стрессу, который повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и других „возрастных“ болезней». Стоит отметить, что молодые люди часто не обращают внимание на тревожные симптомы — например, одышку, постоянную усталость, боли в груди. Они списывают это на стресс и откладывают визит к врачу. Между тем болезнь прогрессирует и приводит к серьезным последствиям: гипертонии;

инфаркту;

инсульту;

атеросклерозу;

онкологии;

болезни Альцгеймера. Хронический стресс повышает риск развития «возрастных» болезней . Фото: 1MI Генетическая предрасположенность к заболеваниям Наследственность играет определенную роль в развитии многих болезней. Например, генетические факторы влияют на риск развития в молодом возрасте болезни Альцгеймера, гипертонии, сахарного диабета, онкологических заболеваний. «Однако, генетическая предрасположенность не является приговором. Если вести здоровый образ жизни, можно значительно снизить риск развития заболеваний, даже при наличии неблагоприятной наследственности», — подчеркивает Ирина Юзуп. Однако, генетическая предрасположенность не является приговором, подчеркивает Ирина Юзуп. Если в молодом возрасте вести здоровый образ жизни, можно значительно снизить риск развития болезней, даже при наличии неблагоприятной наследственности. Медицинские препараты и заболевания Прием некоторых лекарственных средств может привести к развитию ряда возрастных заболеваний. Например, если слишком долго принимать гормональные или противосудорожные препараты, то снижается плотность костей, появляется склонность к онкологии. В последнее время появилась тенденция пичкать детей антибиотиками при каждом незначительном заболевании. Медики предупреждают, что антибиотики разрушающе действуют на микробиоту, из-за чего могут возникать серьезные патологии — например, ревматоидный артрит или болезнь Крона. Прием некоторых лекарственных средств может привести к развитию ряда возрастных заболеваний . Фото: 1MI Можно ли предотвратить возрастные заболевания Чтобы избежать «помолодевших» возрастных болезней, Ирина Юзуп советует молодым людям прежде всего, изменить образ жизни: Увеличить физическую активность, заниматься спортом или хотя бы делать регулярные прогулки на свежем воздухе. Соблюдать принципы здорового питания, употреблять больше овощей, фруктов, цельнозерновых продуктов и отказаться от фастфуда, газированных напитков и сладостей. Избегать стрессовых ситуаций, научиться справляться со стрессом, находить время для отдыха и релаксации. Регулярно проходить медицинские осмотры и сдавать анализы, чтобы выявлять заболевания на ранних стадиях. Чтобы избежать «помолодевших» возрастных болезней, следует увеличить физическую активность . Фото: 1MI В последние десятилетия весь мир вокруг нас существенно изменился. Это касается и социально-экономических факторов, и продуктов, которые мы едим, и воздуха, которым мы дышим, и условий труда, и медикаментов. Все эти факторы в совокупности приводят к тому, что возрастные болезни «молодеют» с каждым годом. Мы не можем это изменить среду вокруг нас, но можем ограничить воздействие этих разрушительных факторов на организм. Достаточно изменить образ жизни и пищевые привычки, больше уделять внимание своему здоровью с молодых лет. Читайте также: Великий пост 2025 — оригинальное меню и рецепты на каждый день Выжить любой ценой: ТОП 5 привычек, которые не дадут умереть Угрозы, о которых не принято говорить в Приморье: какие болезни убивают мужскую силу