Почему болезни стариков настигают молодых — мнение эксперта

Posted 28 февраля, 06:53
Published 28 февраля, 06:53
Modified 28 февраля, 06:53
Updated 28 февраля, 06:53
Почему болезни, которые ранее ассоциировались со старением организма, начинают поражать молодых людей в самом расцвете сил, рассказала кандидат медицинских наук, специалист интегративной, превентивной и конвенциональной медицин, врач-педиатр, нутрициолог, сооснователь Академии врачей UniProf Ирина Юзуп.
«К сожалению, современная медицина сталкивается с тревожной тенденцией: так называемые „возрастные“ заболевания, которые раньше считались уделом пожилых людей, все чаще диагностируются у молодежи и даже у подростков. Инфаркты в 30, диабет второго типа в 20 — эти случаи перестают быть исключениями и становятся все более распространенными», — отметила Ирина Юзуп.
Список «помолодевших» заболеваний довольно внушителен. В медицинском сообществе нет общепринятого или стандартизированного списка таких болезней. Но специалисты включают в эту группу несколько десятков различных патологий, в числе которых:
Многие считают, что виной всему плохая экология. Но это не так. Причин у этого явления несколько, и они тесно переплетены между собой, объясняет Ирина Юзуп.
Современный молодой человек часто ведет малоподвижный образ жизни, проводя большую часть времени в сидячем положении перед компьютером или экраном телевизора. Лифты, автомобили, готовая еда и доставки, бытовая техника облегчили нашу жизнь, сведя физическую активность до минимума.
Малоподвижный образ жизни отрицательно влияет на обменные процессы и общее состояние организма, подчеркивает Ирина Юзуп. Гиподинамия в молодом возрасте увеличивает риск:
Кроме того, из-за малоподвижного образа жизни ослабевают мышцы спины — и у молодых людей развивается такие болезни, как остеохондроз и остеопороз.
Рацион современного молодого человека перенасыщен калориями, жирами, сахаром и обработанными продуктами. Фастфуд, газированные напитки, сладости и полуфабрикаты стали неотъемлемой частью рациона многих людей, особенно молодежи.
Подростки и молодые люди чаще всего предпочитают утолить голод сухариками, сладостями и газировкой, а такие продукты содержат избыточное количество:
Все эти вещества способны менять вкусовые предпочтения. Организм начинает получать меньше удовольствия от простой еды, и требовать все больших порций фастфуда.
При этом, подчеркивает Ирина Юзуп, в пище не хватает клетчатки, витаминов, минералов и других полезных веществ, необходимых для нормальной работы организма.
Изменение характера питания уже в молодом возрасте приводит к
Современный мир полон стрессовых ситуаций, которые оказывают негативное влияние на здоровье молодых людей, поясняет Ирина Юзуп.
«Постоянное напряжение, недосыпание, информационная перегрузка и финансовые трудности — все это приводит к хроническому стрессу, который повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и других „возрастных“ болезней».
Стоит отметить, что молодые люди часто не обращают внимание на тревожные симптомы — например, одышку, постоянную усталость, боли в груди. Они списывают это на стресс и откладывают визит к врачу. Между тем болезнь прогрессирует и приводит к серьезным последствиям:
Наследственность играет определенную роль в развитии многих болезней.
«Однако, генетическая предрасположенность не является приговором. Если вести здоровый образ жизни, можно значительно снизить риск развития заболеваний, даже при наличии неблагоприятной наследственности», — подчеркивает Ирина Юзуп.
Однако, генетическая предрасположенность не является приговором, подчеркивает Ирина Юзуп. Если в молодом возрасте вести здоровый образ жизни, можно значительно снизить риск развития болезней, даже при наличии неблагоприятной наследственности.
Прием некоторых лекарственных средств может привести к развитию ряда возрастных заболеваний.
В последнее время появилась тенденция пичкать детей антибиотиками при каждом незначительном заболевании. Медики предупреждают, что антибиотики разрушающе действуют на микробиоту, из-за чего могут возникать серьезные патологии — например, ревматоидный артрит или болезнь Крона.
Чтобы избежать «помолодевших» возрастных болезней, Ирина Юзуп советует молодым людям прежде всего, изменить образ жизни:
В последние десятилетия весь мир вокруг нас существенно изменился. Это касается и социально-экономических факторов, и продуктов, которые мы едим, и воздуха, которым мы дышим, и условий труда, и медикаментов.
Все эти факторы в совокупности приводят к тому, что возрастные болезни «молодеют» с каждым годом. Мы не можем это изменить среду вокруг нас, но можем ограничить воздействие этих разрушительных факторов на организм. Достаточно изменить образ жизни и пищевые привычки, больше уделять внимание своему здоровью с молодых лет.