Прогноз на 8 марта: какую «свинью подложат» женщинам на праздник в Приморье

Posted 4 марта, 05:54
Published 4 марта, 05:54
Modified 4 марта, 05:56
Updated 4 марта, 05:56
Аномальное тепло покинуло Приморье, сейчас в регионе наблюдаются температурные качели, — столбики термометров то падают ниже нуля, то вновь поднимаются вверх к плюсовым значениям. Если нестабильную ситуацию усугублял сильный ветер, то на сегодняшний все спокойно, сообщает портал «Маглипогода».
Основатель сайта Руслан Юрковский отметил, что сегодня и завтра весна начнет осваиваться в Приморье вновь. Однако активные циклоны спровоцируют небольшие осадки, отметил народный синоптик.
Затем природа даст передышку региону. А вот 8–9 марта погода немного подпортит праздничную атмосферу. Но после 9 марта аномальная жара вновь вернется в край, подчеркнул метеоблогер.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что первоцветы распустились во Владивостоке под гнетом весенней оттепели.