Прогноз на 8 марта: какую «свинью подложат» женщинам на праздник в Приморье

Сделает ли погода сюрприз жителям Приморского края в Международный женский день?

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Главный мартовский праздник все ближе. Жители Приморья надеются, что обстановка за окном порадует их 8 марта. Но, судя по всему, сюрприз может быть не из приятных.