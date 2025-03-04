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Posted 4 марта, 05:54

Published 4 марта, 05:54

Modified 4 марта, 05:56

Updated 4 марта, 05:56

Сделает ли погода сюрприз жителям Приморского края в Международный женский день?

Прогноз на 8 марта: какую «свинью подложат» женщинам на праздник в Приморье

4 марта 2025, 05:54
Фото: Изображение Midjourney.

Сделает ли погода сюрприз жителям Приморского края в Международный женский день?

Сюжет
Погода
Главный мартовский праздник все ближе. Жители Приморья надеются, что обстановка за окном порадует их 8 марта. Но, судя по всему, сюрприз может быть не из приятных.

Аномальное тепло покинуло Приморье, сейчас в регионе наблюдаются температурные качели, — столбики термометров то падают ниже нуля, то вновь поднимаются вверх к плюсовым значениям. Если нестабильную ситуацию усугублял сильный ветер, то на сегодняшний все спокойно, сообщает портал «Маглипогода».

Основатель сайта Руслан Юрковский отметил, что сегодня и завтра весна начнет осваиваться в Приморье вновь. Однако активные циклоны спровоцируют небольшие осадки, отметил народный синоптик.

Затем природа даст передышку региону. А вот 8–9 марта погода немного подпортит праздничную атмосферу. Но после 9 марта аномальная жара вновь вернется в край, подчеркнул метеоблогер.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что первоцветы распустились во Владивостоке под гнетом весенней оттепели.

Будто в мае: такого раньше не было — цветы распустились в начале марта в Приморье
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#Новости#Общество#Погода#Владивосток#Весна#Аномальная жара#Приморский край#Осадки#Приморье#Руслан Юрковский#Циклоны
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