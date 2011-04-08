В Японии 3 префектуры остались без электричества

Posted 7 апреля 2011, 22:11
Published 7 апреля 2011, 22:11
Modified 17 сентября 2022, 11:17
Updated 17 сентября 2022, 11:17
ВЛАДИВОСТОК. 8 апреля. ВОСТОК-МЕДИА - Кабель внешнего питания поврежден в крупном центре хранения и переработки радиоактивных отходов в поселке Роккасе на крайнем северо-востоке главного японского острова Хонсю, но электроэнергия туда подается по резервной системе, сообщило Агентство по атомной и промышленной безопасности страны.
Оно спешно проверяет ситуацию на ядерных площадках страны после землетрясения.
Автоматически отключилось также электричество в префектурах Фукусима, Ямагата и Аомори.
После нового подземного толчка было на время прекращено движение по всем скоростным автомобильным и железнодорожным трассам на северо-восточном побережье Японии. Сейчас оно частично возобновлено.
Было объявлено также об угрозе цунами, но оно было высотой до одного метра и не причинило вреда.
Очаг землетрясения находился в Тихом океане у побережья префектуры Мияги на глубине 40 километров. О пострадавших и разрушениях не сообщается. Сильные толчки ощущались во многих префектурах центральной и северной части главного японского острова Хонсю, включая Токио.
ИТАР-ТАСС