В Японии 3 префектуры остались без электричества

Оно спешно проверяет ситуацию на ядерных площадках страны после землетрясения.

Автоматически отключилось также электричество в префектурах Фукусима, Ямагата и Аомори.

После нового подземного толчка было на время прекращено движение по всем скоростным автомобильным и железнодорожным трассам на северо-восточном побережье Японии. Сейчас оно частично возобновлено.