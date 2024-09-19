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Posted 19 сентября, 02:13

Published 19 сентября, 02:13

Modified 19 сентября, 02:15

Updated 19 сентября, 02:15

Осенние холода подходят к Приморскому краю

Теперь точно: лето — всё — в Приморье вот-вот станет по-осеннему холодно

19 сентября 2024, 02:13
Фото: Изображение Midjourney

Осенние холода подходят к Приморскому краю

Сюжет
Погода
Несмотря на то, что на календарях уже 19-й день осени, Приморский край радовался летней погоде и неспроста. По метеорологическим меркам смена сезона произойдет лишь в ближайшее время.

Метеорологическое лето начинается тогда, когда среднесуточная температура поднимается выше 15 градусов. Заканчивается оно, соответственно, когда значения падают ниже данного показателя. Получается, что в 2024 году летний сезон начался 26 июня, а завершится только сегодня, 19 сентября, сообщает «Примгидромет». Именно завтра в регионе резко похолодает.

К слову, в текущем году первый месяц осени выдался спокойным в крае.

«Сентябрь по температурному режиму оказался близким к норме, отклонения средней за период с 1 по 18 сентября температуры воздуха от многолетних значений находятся в пределах от +0,8 до -0,6 градуса», — сообщили в метеослужбе.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Приморье продолжается пляжный сезон.

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