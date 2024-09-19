Теперь точно: лето — всё — в Приморье вот-вот станет по-осеннему холодно

Posted 19 сентября, 02:13
Published 19 сентября, 02:13
Modified 19 сентября, 02:15
Updated 19 сентября, 02:15
Метеорологическое лето начинается тогда, когда среднесуточная температура поднимается выше 15 градусов. Заканчивается оно, соответственно, когда значения падают ниже данного показателя. Получается, что в 2024 году летний сезон начался 26 июня, а завершится только сегодня, 19 сентября, сообщает «Примгидромет». Именно завтра в регионе резко похолодает.
К слову, в текущем году первый месяц осени выдался спокойным в крае.
«Сентябрь по температурному режиму оказался близким к норме, отклонения средней за период с 1 по 18 сентября температуры воздуха от многолетних значений находятся в пределах от +0,8 до -0,6 градуса», — сообщили в метеослужбе.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Приморье продолжается пляжный сезон.