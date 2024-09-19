Теперь точно: лето — всё — в Приморье вот-вот станет по-осеннему холодно

Метеорологическое лето начинается тогда, когда среднесуточная температура поднимается выше 15 градусов. Заканчивается оно, соответственно, когда значения падают ниже данного показателя. Получается, что в 2024 году летний сезон начался 26 июня, а завершится только сегодня, 19 сентября, сообщает «Примгидромет». Именно завтра в регионе резко похолодает.