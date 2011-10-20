Глава Комсомольска-на-Амуре поздравил жителей с днем Хабаровского края

ХАБАРОВСК. 20 октября. ВОСТОК-МЕДИА — 20 октября Хабаровский край отмечает свой 73-й день рождения. Глава Комсомольска-на-Амуре Владимир Михалёв поздравил горожан с этим праздником.

В поздравлении говорится:

«Уважаемые комсомольчане! У нашего края своя особенная стать, своя, исполненная исторического величия судьба. Благодаря общим усилиям сильных и твёрдых духом людей Хабаровский край стал крупнейшим экономическим и культурным регионом России и занял особое место в развитии мощи страны на Дальнем Востоке.

В последние годы наш край значительно укрепил свои позиции в социально-экономическом развитии, стал лидером по росту объемов промышленного производства в регионе и за его пределами. В крае высокими темпами ведется строительство, развиваются транспорт, связь, наука, образование, культура, здравоохранение.

Он стал центром быстро развивающихся межрегиональных и международных связей. Здесь живут прекрасные люди, крепко и основательно стоящие на ногах, с надеждой и верой смотрящие в завтрашний день.

Огромную роль в социально-экономической и культурной жизни края играет Комсомольск-на-Амуре. Город тружеников, стойких и мужественных людей – Комсомольск, символизирует лучшие достижения в высокотехнологичных и наукоёмких отраслях промышленности.

Наш город не только лидирует в экономики, он растит трудолюбивую и талантливую молодёжь, показывает высокие образцы в науке, здравоохранении, культуре и спорте. Многие наши успехи становятся возможными благодаря вниманию правительства Хабаровского края.

Особые слова признательности в эти праздничные дни мы выражаем нашему земляку, губернатору Хабаровского края Вячеслав Шпорт. Он делает всё для того, чтобы наш город рос и развивался. При непосредственной помощи губернатора и Правительства края ведётся строительство хирургического корпуса городского онкологического диспансера, многофункционального спортивного зала школы №23, запланировано возведение жилого дома и реконструкция улицы Дзержинского, продолжаются работы в рамках программы модернизации системы водоснабжения, идут ремонтные работы в 10 лечебных учреждения, их оснащение современной медицинской техникой.

Уважаемые комсомольчане! От имени администрации города, депутатов городской Думы и себя лично поздравляю Вас с 73-летием Хабаровского края! Желаю Вам крепкого здоровья и благополучия! Счастья и успеха в добрых делах на благо Хабаровского края и Комсомольска-на-Амуре!»

