Ситуация с выборами мэра Владивостока начинает проясняться

«Проведённый конкурс в 2017 году показал, что 55 дней недостаточно для проведения отдельных конкурсных процедур. В частности, срок проверки конкурсной комиссии документов кандидатов на достоверность сведений, а также на соответствие кандидатов установленным законодательством требованиям составлял всего семь дней. За это время также было необходимо направить запросы в УМВД России по Владивостоку, в мэрию города и в краевую администрацию. За сто дней нам легче будет это всё сделать», – рассказал председатель Думы Владивостока Андрей Брик.