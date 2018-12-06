Ситуация с выборами мэра Владивостока начинает проясняться

Posted 6 декабря 2018, 05:24
Published 6 декабря 2018, 05:24
Modified 18 февраля, 06:54
Updated 18 февраля, 06:54
Так, депутаты Думы Владивостока предложили увеличить срок проведения процедуры избрания мэра города до ста дней. Ранее в распоряжении комиссии было всего 55 дней.
«Проведённый конкурс в 2017 году показал, что 55 дней недостаточно для проведения отдельных конкурсных процедур. В частности, срок проверки конкурсной комиссии документов кандидатов на достоверность сведений, а также на соответствие кандидатов установленным законодательством требованиям составлял всего семь дней. За это время также было необходимо направить запросы в УМВД России по Владивостоку, в мэрию города и в краевую администрацию. За сто дней нам легче будет это всё сделать», – рассказал председатель Думы Владивостока Андрей Брик.
Теперь у конкурсной комиссии будет сто дней для того, чтобы выбрать главу города.
Однако на заседании не было решения о том, когда во Владивостоке начнётся процесс формирования конкурсной комиссии на замещение должности главы города. Корреспонденту агентства источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что такое решение возможно будет принято на ещё одном заседании Думы Владивостока, которое состоится через две недели, 20 декабря.
Отметим, с 11 октября во Владивостоке «царит» безвластие. Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что мэр Владивостока Виталий Веркеенко покинул пост по собственному желанию.
В дальнейшем депутаты Думы Владивостока неоднократно пытались решить вопрос о формировании комиссии для того, чтобы выбрать нового главу города. Однако одно из заседаний было сорвано депутатами от партии КПРФ. Они посчитали, что необходимо ввести систему прямых выборов, чтобы мэра определяли жители краевого центра.
Далее стало известно о том, что в положении о конкурсе на замещение вакантной должности муниципального служащего Владивостока найдены противоречия.
Как оказалось, в городскую думу поступил протест прокурора города на один из пунктов положения конкурса на замещение вакантной должности главы города. Его заместитель Анастасия Садовая объяснила, что ведомство обнаружило противоречия требованиям федерального законодательства. В частности, в пункте положения о пакете документов, которые необходимо предоставить в конкурсную комиссию, не говорится о том, что конкурсантам нужно предоставить страховое свидетельство, свидетельство о постановке на налоговый учёт, документы о постановке на воинский учёт.
Все эти недочёты были устранены. Изменения в положении были приняты депутатами Думы Владивостока на очередном заседании 22 ноября.