Ёлку на центральной площади Владивостока устанавливают неизвестные

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что в краевом центре ёлку начали устанавливать 30 ноября. Тогда на официальном сайте администрации города было сказано, что ёлку установят до пятого декабря текущего года. Сейчас же, то есть спустя почти три недели, точный срок её установки неизвестен. Тогда в пресс-службе администрации города поясняли, что ёлка будет установлена до пятого декабря в случае, если в крае будут благоприятные погодные условия. На ухудшение погоды в мэрии сослались, когда первый раз пытались объяснить причину срыва сроков.