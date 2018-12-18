Ёлку на центральной площади Владивостока устанавливают неизвестные

Posted 18 декабря 2018, 08:23
Published 18 декабря 2018, 08:23
Modified 17 февраля, 19:12
Updated 17 февраля, 19:12
Как сообщалось ранее, ёлка на центральной площади Владивостока должна была быть установлена до пятого декабря текущего года. Однако якобы из-за погодных условий срок был просрочен. В дальнейшем на протяжении практически двух недель представители пресс-службы городской администрации утверждали, что возникли некие технические трудности при установки главного символа Нового года. Однако какие именно «трудности», они не поясняли.
После того, как корреспондент связался с представителем компании ООО «Звезда ДВ», которая изначально выиграла тендер на установку зелёной красавицы, выяснилось, что компания установкой ёлки уже не занимается. Затем корреспонденту РИА «Восток-Медиа» в администрации Владивостока рассказали, что на данный момент работы ведёт другой подрядчик. Однако называть его они отказались, сославшись на то, что эту информацию необходимо уточнить у специалистов.
Кстати, читатели нашего издания заметили, что сейчас к установке ёлки привлечены и сотрудники МЧС.
«Да, подрядная организация может привлекать другие предприятия для помощи», - отметили в пресс-службе городской администрации.
Просим считать данный материал обращением в правоохранительные органы.
Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что в краевом центре ёлку начали устанавливать 30 ноября. Тогда на официальном сайте администрации города было сказано, что ёлку установят до пятого декабря текущего года. Сейчас же, то есть спустя почти три недели, точный срок её установки неизвестен. Тогда в пресс-службе администрации города поясняли, что ёлка будет установлена до пятого декабря в случае, если в крае будут благоприятные погодные условия. На ухудшение погоды в мэрии сослались, когда первый раз пытались объяснить причину срыва сроков.
Теперь уже на протяжении почти двух недель в администрации города говорят одно и то же:
«Подрядная организация не успела выполнить в установленный срок, так как при сборке конструкции произошли технические сложности. В настоящий момент продолжается монтаж ёлки и в ближайшее время она будет установлена».
Согласно информации официального интернет-сайта государственных закупок, в этом году тендер на установку главной владивостокской ёлки выиграло общество с ограниченной ответственностью (ООО) «Звезда ДВ» (ИНН 2543090378). Контракт на сумму один миллион рублей вступил в силу 21 ноября текущего года. По контракту, новогоднюю ёлку действительно должны были установить на центральной площади города до пятого декабря текущего года.
В разговоре с журналистом отказавшийся представится представитель подрядной организации отрицал версию администрации о том, что при установке ёлки возникли технические трудности. Он сообщил, что сейчас монтаж ёлки сотрудники компании не осуществляют.
Точная дата, когда именно появится новогодняя ёлка, неизвестна. О приближении новогоднего «чуда» приморцам может только напоминать зимний городок на Спортивной набережной города, реконструкция которого завершилась на прошлой неделе. Там же установлена была и ёлка.
На прошлой неделе корреспондент агентства также выяснил, что на центральной площади города появятся две новогодние ёлки. Одну из них устанавливают организаторы фестиваля «Новогодние сказки». Реконструкция продолжается. Организаторы отмечают, что ёлку, которая будет расположена в центре катка, установят уже на текущей неделе.