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Posted 10 января 2019, 07:03

Published 10 января 2019, 07:03

Modified 17 февраля, 19:13

Updated 17 февраля, 19:13

Льготные авиабилеты начали продавать в Приморье

10 января 2019, 07:03
В перечень маршрутов с льготными авиабилетами в 2019 году вошли восемь направлений. Билеты по трём из них приморцы уже могут купить в кассах, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Как рассказали корреспонденту агентства в пресс-службе краевой администрации, в перечень маршрутов вошли направления: Владивосток – Москва – Владивосток; Владивосток – Санкт-Петербург – Владивосток; Владивосток – Екатеринбург – Владивосток; Владивосток – Новосибирск – Владивосток; Владивосток – Магадан – Владивосток; Владивосток – Советская Гавань – Владивосток; Владивосток – Сочи – Владивосток; Владивосток – Минеральные Воды – Владивосток.

Льготные авиабилеты продаёт авиакомпания «Якутия» из Владивостока в Магадан и обратно за три тысячи рублей в одну сторону, авиакомпания «Уральские авиалинии» – в Екатеринбург за 6,4 тысяч рублей в одну сторону и Санкт-Петербург за 7,5 рублей в одну сторону.

На данный момент авиакомпании «Аэрофлот» и «Сибирь» планируют заключить договор с Росавиацией, после чего появятся субсидированные билеты в продаже по другим направлениям.

Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало, что предложение увеличить период субсидированных авиаперелётов до круглогодичного поступило в правительство от администрации Приморского края. По решению премьер-министра Дмитрия Медведева прошение одобрили.

Весной 2018 года за льготными билетами во Владивостоке и в Хабаровске у авиакасс выстраивались огромные очереди, в которых даже возникали драки. На рейсы «Аэрофлота» места закончились рекордно быстро. Более того, купить билеты по «плоскому тарифу» летом также не представлялось возможным: минимальная цена составляла около 65 тысяч рублей.

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