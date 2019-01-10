Льготные авиабилеты начали продавать в Приморье

Весной 2018 года за льготными билетами во Владивостоке и в Хабаровске у авиакасс выстраивались огромные очереди, в которых даже возникали драки. На рейсы «Аэрофлота» места закончились рекордно быстро. Более того, купить билеты по «плоскому тарифу» летом также не представлялось возможным: минимальная цена составляла около 65 тысяч рублей.