vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 19 апреля 2019, 02:20

Published 19 апреля 2019, 02:20

Modified 1 сентября 2022, 03:08

Updated 1 сентября 2022, 03:08

Во Владивостоке к берегу прибило бесхозный катер

19 апреля 2019, 02:20
Сюжет
Происшествие
В столице Дальнего Востока к берегу у мыса Кунгасный прибило небольшой катер, сообщает РИА «Восток-Медиа». Пока его дальнейшая судьба неизвестна.

Различные источники сообщают, что катер мог быть похищен. Однако некоторые приморские СМИ пишут, что катер просто оторвался от пирса и причалил к берегу. Ни одна из причин нахождения катера на берегу пока не нашла подтверждения. Очевидцы сообщили в социальных сетях, что на борту судна не было экипажа.

Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало, что во Владивостоке сильная волна выбросила на берег яхту у популярного туристического объекта.

К слову, приморские бухты превратились в кладбища для рыболовных шхун, выброшенных на прибрежные полосы во время шторма в августе прошлого года. Одну из них — предположительно северокорейское судно — отдыхающие обнаружили под Находкой. Они исследовали рыболовную шхуну, которая оказалась выброшена на берег в районе бухты Ежовой (неподалёку от популярного места отдыха Триозерье). В Триозерье, по словам очевидцев, крушение потерпели ещё три северокорейские шхуны.

Также два брошенных северокорейских судна оказались возле Владивостока. Их мгновенно начали растаскивать на сувениры местные жители.

Материалы по теме
Судно КНДР выбросило на берег во ВладивостокеУ берегов Приморья на мель сел теплоход
#Новости#Происшествие#Судно#Катер
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика