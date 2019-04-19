Во Владивостоке к берегу прибило бесхозный катер

К слову, приморские бухты превратились в кладбища для рыболовных шхун, выброшенных на прибрежные полосы во время шторма в августе прошлого года. Одну из них — предположительно северокорейское судно — отдыхающие обнаружили под Находкой. Они исследовали рыболовную шхуну, которая оказалась выброшена на берег в районе бухты Ежовой (неподалёку от популярного места отдыха Триозерье). В Триозерье, по словам очевидцев, крушение потерпели ещё три северокорейские шхуны.