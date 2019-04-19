Во Владивостоке к берегу прибило бесхозный катер

Posted 19 апреля 2019, 02:20
Published 19 апреля 2019, 02:20
Modified 1 сентября 2022, 03:08
Updated 1 сентября 2022, 03:08
Различные источники сообщают, что катер мог быть похищен. Однако некоторые приморские СМИ пишут, что катер просто оторвался от пирса и причалил к берегу. Ни одна из причин нахождения катера на берегу пока не нашла подтверждения. Очевидцы сообщили в социальных сетях, что на борту судна не было экипажа.
Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало, что во Владивостоке сильная волна выбросила на берег яхту у популярного туристического объекта.
К слову, приморские бухты превратились в кладбища для рыболовных шхун, выброшенных на прибрежные полосы во время шторма в августе прошлого года. Одну из них — предположительно северокорейское судно — отдыхающие обнаружили под Находкой. Они исследовали рыболовную шхуну, которая оказалась выброшена на берег в районе бухты Ежовой (неподалёку от популярного места отдыха Триозерье). В Триозерье, по словам очевидцев, крушение потерпели ещё три северокорейские шхуны.
Также два брошенных северокорейских судна оказались возле Владивостока. Их мгновенно начали растаскивать на сувениры местные жители.