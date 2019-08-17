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Posted 17 августа 2019, 08:12

Published 17 августа 2019, 08:12

Modified 17 февраля, 19:14

Updated 17 февраля, 19:14

Картина дня в Приморье: спасатели, режим ЧС и массовое ДТП

Картина дня в Приморье: спасатели, режим ЧС и массовое ДТП

17 августа 2019, 08:12
Фото: Медиахолдинг 1Mi .
Сюжет
Картина дня
Самые интересные события субботы – в обзоре РИА «Восток-Медиа»

Режим ЧС

В Октябрьском районе края и в Лесозаводском городском округе введён режим ЧС из-за прошедшего тропического шторма «Кроса». В Приморье подтоплено более 200 домов. Две семьи размещены в пункт временного пребывания.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что бывший тайфун «Кроса» показал свою «мощь» приморцам в четверг, 15 августа. Сильные дожди прошли в регионе и в пятницу, 16 августа. Несколько сёл до сих пор отрезаны от краевых центров. Проезд к ним будет восстановлен только после спада воды.

В ночь на субботу, 17 августа, затопило участок федеральной трассы в районе посёлка Смоляниново. Однако проезд в оперативном режиме был восстановлен.

Спасатели

В социальных сетях появилось видео, на котором показано, как автомобиль спасателей «уходит» под воду. Представителям МЧС России только и оставалось, что спасать свои вещи и себя самих.

По информации очевидцев, инцидент произошёл в районе села Барабаш в Хасанском районе. Доподлинно неизвестно, что именно произошло на дороге, которая за несколько часов превратилась в реку. Пользователи предположили, что спецтехника не выдержала интенсивного потока воды, в результате чего машина опрокинулась на один бок. При этом спасатели, скорее всего, покинули салон, а в дальнейшем пытались спасти себя и свои вещи.

Массовое ДТП

В столице Дальнего Востока произошло ДТП, в результате которого пострадали сразу шесть транспортных средств. Несколько пострадавших доставлены в медицинское учреждение. А в полиции начали выяснять все обстоятельства произошедшего.

массовое ДТП произошло в районе улицы Магнитогорская. По предварительной версии, водитель автобетоносмесителя двигался с улицы Чкалова в сторону проспекта 100-летия Владивостока. В какой-то момент у автомобиля возникла техническая неисправность. Водитель «потерял» управление, в результате чего бетономешалка врезалась в несколько транспортных средств, выехала на тротуар и сбила пешехода.

#Новости#Общество#Владивосток#Картина дня
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