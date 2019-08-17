Картина дня в Приморье: спасатели, режим ЧС и массовое ДТП

По информации очевидцев, инцидент произошёл в районе села Барабаш в Хасанском районе. Доподлинно неизвестно, что именно произошло на дороге, которая за несколько часов превратилась в реку. Пользователи предположили, что спецтехника не выдержала интенсивного потока воды, в результате чего машина опрокинулась на один бок. При этом спасатели, скорее всего, покинули салон, а в дальнейшем пытались спасти себя и свои вещи.