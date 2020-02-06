Карантин по-хасански: для прибывающих из КНР в посёлке Краскино отвели детский центр

«Конечно, мы тут все боимся! Вчера люди уже видели, как в детский центр заносят кровати, а сегодня МФЦ, расположенный на первом этаже здания, уже закрыт — значит, действительно, помещения готовят под карантин. Пока там нет приехавших из Китая. Но я уже слышала, что вчера границу пересекла больная женщина, у неё высокая температура. Говорят, её поместили в больницу Славянки. Очень надеемся, что у нас в Краскино больных не будет. Но мой ребёнок сегодня сказал, что из-за вируса боится идти в школу», — говорит депутат Думы Хасанского района Ярославна Свитавская.