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Posted 6 февраля 2020, 00:25

Published 6 февраля 2020, 00:25

Modified 17 августа 2022, 09:07

Updated 17 августа 2022, 09:07

Больничная койка

Карантин по-хасански: для прибывающих из КНР в посёлке Краскино отвели детский центр

6 февраля 2020, 00:25
Фото: Медиахолдинг1Mi. Больничная койка
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Эксклюзив
Жители посёлка Краскино встревожены известием о том, что прибывших из Китая путешественников будут помещать на 14-дневный карантин в здании детского центра. Здание находится на оживлённой улице рядом с рынком, в нём кипит деловая жизнь, работают студии для детей, сообщает «Восток-Медиа».

«Конечно, мы тут все боимся! Вчера люди уже видели, как в детский центр заносят кровати, а сегодня МФЦ, расположенный на первом этаже здания, уже закрыт — значит, действительно, помещения готовят под карантин. Пока там нет приехавших из Китая. Но я уже слышала, что вчера границу пересекла больная женщина, у неё высокая температура. Говорят, её поместили в больницу Славянки. Очень надеемся, что у нас в Краскино больных не будет. Но мой ребёнок сегодня сказал, что из-за вируса боится идти в школу», — говорит депутат Думы Хасанского района Ярославна Свитавская.

По словам депутата, нынешний детский центр когда-то был детской инфекционной больницей, и глава Хасанского района Иван Степанов распорядился выделить его под карантин просто потому, что «больше нечего выделять». В Краскино есть пустующее здание бывшей таможни, но это федеральная собственность, которой районные власти не распоряжаются.

Напомним, в Хасанском районе, граничащем с КНР, объявлен режим ЧС в связи с распространением нового типа смертельно опасной вирусной пневмонии. Ранее «Восток-Медиа» сообщало, что граница России сейчас закрыта для путешественников, граждан России, успевших уехать в Китай, возвращают домой чартерными авиарейсами. Грузоперевозки после небольшой паузы возобновились — эпидемиологи установили, что вирус не живёт на предметах дольше нескольких минут, а распространяется от человека к человеку.

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