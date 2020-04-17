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Posted 17 апреля 2020, 01:34

Published 17 апреля 2020, 01:34

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

Тематическое фото

Нарушителей режима повышенной готовности в Приморье ждут штрафы до 30 тысяч рублей

17 апреля 2020, 01:34
Фото: Медиахолдинг1Mi. Тематическое фото
Сюжет
Полиция
Полиция Приморья продолжает контролировать соблюдение режима повышенной готовности, введённого в крае постановлением губернатора с 18 марта. На сайте краевого управления МВД появилась информация о более крупных штрафах, чем могут получить граждане за нарушение режима самоизоляции.

Режим повышенной готовности предполагает, что его нарушителям придётся заплатить до 30 тысяч рублей, для должностных лиц размер штрафа возрастает до 50 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей — до 50 тысяч рублей, а для юридических лиц — до 300 тысяч рублей. Такую ответственность предусматривает статья 20.6.1 Кодекса об административных правонарушениях РФ.

Кого же будут считать нарушителями? Сайт полиции даёт ответ на этот вопрос: здоровых граждан, демонстративно нарушающих правила режима повышенной готовности, а именно: собирающихся большими компаниями, посещающих общественные места без использования средств индивидуальной защиты и без соблюдения социальной дистанции.

Предупреждение полиции вызвано тем, что приморцы недостаточно серьёзно отнеслись к рекомендациям оставаться дома и не выходить на улицу без уважительной причины в связи с опасностью распространения коронавирусной инфекции. Ранее «Восток-Медиа» сообщало, что край оказался отрицательным лидером по индексу самоизоляции в стране — иначе говоря, люди по-прежнему много передвигаются по улицам, хотя и в три раза реже, чем в благополучные времена. Режим полной самоизоляции и повышенной готовности означает, что выходить из дома можно лишь в аптеку, в ближайший магазин за продуктами, к мусорному баку с ведром, с собакой на 100 метров от дома и навестить немощных родственников, чтобы помочь им пережить трудное время. Также губернатор Приморья Олег Кожемяко объявил, что никто не остановит людей, отправляющихся на свои дачные участки.

В то же время посещение популярных мест массового отдыха ограничено: с 17 апреля нельзя выезжать на прогулки на острова Русский, Попов и Рейнеке. Доступ открыт только тем, кто там живёт, работает или проходит лечение.

Приближающиеся выходные сопряжены с повышенным риском ещё и из-за православного праздника Пасхи. Традиционно в этот день в храмах особенно многолюдно. Однако на этот раз прихожан предупредили: богослужения будут проводить при закрытых дверях, лишь с участием священников и клириков. Для верующих организуют телевизионную трансляцию в прямом эфире на канале «ОТВ-Прим» с 23:00 до 4:00 19 апреля.

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#Новости#Общество#Штрафы#Полиция#COVID-19
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