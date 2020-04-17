Нарушителей режима повышенной готовности в Приморье ждут штрафы до 30 тысяч рублей

Предупреждение полиции вызвано тем, что приморцы недостаточно серьёзно отнеслись к рекомендациям оставаться дома и не выходить на улицу без уважительной причины в связи с опасностью распространения коронавирусной инфекции. Ранее «Восток-Медиа» сообщало, что край оказался отрицательным лидером по индексу самоизоляции в стране — иначе говоря, люди по-прежнему много передвигаются по улицам, хотя и в три раза реже, чем в благополучные времена. Режим полной самоизоляции и повышенной готовности означает, что выходить из дома можно лишь в аптеку, в ближайший магазин за продуктами, к мусорному баку с ведром, с собакой на 100 метров от дома и навестить немощных родственников, чтобы помочь им пережить трудное время. Также губернатор Приморья Олег Кожемяко объявил, что никто не остановит людей, отправляющихся на свои дачные участки.