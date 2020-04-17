Нарушителей режима повышенной готовности в Приморье ждут штрафы до 30 тысяч рублей

Posted 17 апреля 2020, 01:34
Published 17 апреля 2020, 01:34
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
Режим повышенной готовности предполагает, что его нарушителям придётся заплатить до 30 тысяч рублей, для должностных лиц размер штрафа возрастает до 50 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей — до 50 тысяч рублей, а для юридических лиц — до 300 тысяч рублей. Такую ответственность предусматривает статья 20.6.1 Кодекса об административных правонарушениях РФ.
Кого же будут считать нарушителями? Сайт полиции даёт ответ на этот вопрос: здоровых граждан, демонстративно нарушающих правила режима повышенной готовности, а именно: собирающихся большими компаниями, посещающих общественные места без использования средств индивидуальной защиты и без соблюдения социальной дистанции.
Предупреждение полиции вызвано тем, что приморцы недостаточно серьёзно отнеслись к рекомендациям оставаться дома и не выходить на улицу без уважительной причины в связи с опасностью распространения коронавирусной инфекции. Ранее «Восток-Медиа» сообщало, что край оказался отрицательным лидером по индексу самоизоляции в стране — иначе говоря, люди по-прежнему много передвигаются по улицам, хотя и в три раза реже, чем в благополучные времена. Режим полной самоизоляции и повышенной готовности означает, что выходить из дома можно лишь в аптеку, в ближайший магазин за продуктами, к мусорному баку с ведром, с собакой на 100 метров от дома и навестить немощных родственников, чтобы помочь им пережить трудное время. Также губернатор Приморья Олег Кожемяко объявил, что никто не остановит людей, отправляющихся на свои дачные участки.
В то же время посещение популярных мест массового отдыха ограничено: с 17 апреля нельзя выезжать на прогулки на острова Русский, Попов и Рейнеке. Доступ открыт только тем, кто там живёт, работает или проходит лечение.
Приближающиеся выходные сопряжены с повышенным риском ещё и из-за православного праздника Пасхи. Традиционно в этот день в храмах особенно многолюдно. Однако на этот раз прихожан предупредили: богослужения будут проводить при закрытых дверях, лишь с участием священников и клириков. Для верующих организуют телевизионную трансляцию в прямом эфире на канале «ОТВ-Прим» с 23:00 до 4:00 19 апреля.