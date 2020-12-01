Автомобилистов попросили не парковать машины вдоль четырёх улиц Владивостока ночью

Уборку будут вести на улице Уборевича от краевого Дома физкультуры до Фонтанной, а также на трёх проспектах: Партизанском (рядом с ДКЖД), проспекте Красного Знамени (от Дальпресса к Инструментальному заводу) и Океанском проспекте — от Покровского парка до Первой речки. Как известно, знаменитая «Тополиная аллея» является весьма популярным местом для парковки транспорта — однако на время ночной уборки здесь и на других перечисленных улицах выставят знаки «Остановка запрещена». Также обеспечивать работу спецтехники помогут экипажи ДПС. Реализация идет в рамках государственной программы «Безопасный край» на 2020 – 2027 годы.