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Posted 1 декабря 2020, 07:22

Published 1 декабря 2020, 07:22

Modified 18 февраля, 06:31

Updated 18 февраля, 06:31

Автомобилистов попросили не парковать машины вдоль четырёх улиц Владивостока ночью

1 декабря 2020, 07:22
Сюжет
ГИБДД
Краевое управление ГИБДД обратилось к автомобилистам Владивостока не парковать транспорт предстоящей ночью, 1 декабря, вдоль четырёх центральных улиц города. Спецтехника будет вывозить снег и лёд, скопившиеся вдоль прибордюрных полос.

Уборку будут вести на улице Уборевича от краевого Дома физкультуры до Фонтанной, а также на трёх проспектах: Партизанском (рядом с ДКЖД), проспекте Красного Знамени (от Дальпресса к Инструментальному заводу) и Океанском проспекте — от Покровского парка до Первой речки. Как известно, знаменитая «Тополиная аллея» является весьма популярным местом для парковки транспорта — однако на время ночной уборки здесь и на других перечисленных улицах выставят знаки «Остановка запрещена». Также обеспечивать работу спецтехники помогут экипажи ДПС. Реализация идет в рамках государственной программы «Безопасный край» на 2020 – 2027 годы.

Сотрудники ГИБДД будут дежурить всю ночь и контролировать соблюдение гражданами требований технических средств организации дорожного движения.

Ранее «Восток-Медиа» рассказывало, что ледяной шторм, накрывший юг Приморья в ночь на 19 ноября, привёл к настоящей коммунальной катастрофе — ветви деревьев обледенели и массово обрушились, оборвав провода линий электропередач и кабели интернет-связи. Оставшись без электричества, встали насосы Примводоканала, замерли котельные, подающие тепло в несколько микрорайонов города. Аварийные бригады в круглосуточном режиме устраняют последствия аварий, одновременно идёт расчистка городских улиц. Борьба с последствиями ледяного шторма продолжается уже более 10 дней.

#Новости#Общество#Видео#ГИБДД#Лёд#Уборка
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