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Posted 30 января 2021, 00:46

Published 30 января 2021, 00:46

Modified 18 февраля, 06:51

Updated 18 февраля, 06:51

«Новый тренд с джипами»: фура застряла на заснеженной дороге во Владивостоке

30 января 2021, 00:46
Сюжет
Снегопад
Житель Владивостока опубликовал пост благодарности двум молодым людям на «Тундре», которые вызволили его фуру из снежного плена на Нейбута. Город по-прежнему страдает от гололедицы и снежных накатов на дорогах.

«Спасибо, ребят», — пишет горожанин в паблике dpskontrol125rus.

В комментариях местные жители обсудили публикацию.

«Стихия закаляет дружбу и взаимовыручку»;

«Прям тренд какой-то стал, вытаскивать грузовики из снежного плена джипами»;

«Нейбута — она такая. А есть ещё прекрасный каток на Ватутина»;

«Как здорово, что у нас есть неравнодушные люди! Спасибо большое, ребята!»;

«Ох, сейчас такое сплошь и рядом».

Напомним, что причиной тяжелой обстановки на дорогах являются циклоны, ударивший по краю дважды — в начале этой недели и 28–29 января. «Восток-Медиа» ранее сообщало о переводе дорожных служб в режим повышенной готовности и об авариях, вызванных последствиями стихии.

Утром в четверг, 28 января, на территорию Приморского края обрушилась мощная снежная стихия со снегом, метелью и очень сильным ветром. На территории региона действовало штормовое предупреждение, был объявлен оранжевый уровень погодной опасности. В 34 муниципальных образованиях края, в том числе и во Владивостоке, был введён режим повышенной готовности.

#Новости#Общество#Владивосток#Снегопад
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