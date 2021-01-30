«Новый тренд с джипами»: фура застряла на заснеженной дороге во Владивостоке

Утром в четверг, 28 января, на территорию Приморского края обрушилась мощная снежная стихия со снегом, метелью и очень сильным ветром. На территории региона действовало штормовое предупреждение, был объявлен оранжевый уровень погодной опасности. В 34 муниципальных образованиях края, в том числе и во Владивостоке, был введён режим повышенной готовности.