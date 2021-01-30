«Новый тренд с джипами»: фура застряла на заснеженной дороге во Владивостоке

Posted 30 января 2021, 00:46
Published 30 января 2021, 00:46
Modified 18 февраля, 06:51
Updated 18 февраля, 06:51
«Спасибо, ребят», — пишет горожанин в паблике dpskontrol125rus.
В комментариях местные жители обсудили публикацию.
«Стихия закаляет дружбу и взаимовыручку»;
«Прям тренд какой-то стал, вытаскивать грузовики из снежного плена джипами»;
«Нейбута — она такая. А есть ещё прекрасный каток на Ватутина»;
«Как здорово, что у нас есть неравнодушные люди! Спасибо большое, ребята!»;
«Ох, сейчас такое сплошь и рядом».
Утром в четверг, 28 января, на территорию Приморского края обрушилась мощная снежная стихия со снегом, метелью и очень сильным ветром. На территории региона действовало штормовое предупреждение, был объявлен оранжевый уровень погодной опасности. В 34 муниципальных образованиях края, в том числе и во Владивостоке, был введён режим повышенной готовности.