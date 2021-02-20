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Posted 20 февраля 2021, 04:48

Published 20 февраля 2021, 04:48

Modified 16 августа 2022, 19:43

Updated 16 августа 2022, 19:43

Чиновника администрации Владивостока нашли мёртвым в рабочем кабинете

Чиновника администрации Владивостока нашли мёртвым в рабочем кабинете

20 февраля 2021, 04:48
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Исполняющий обязанности начальника управления общественной безопасности и взаимодействия с органами власти администрации Владивостока Александр Скорляков найден мёртвым.

В администрации Владивостока подтвердили информацию о том, что чиновник был найден мёртвым в своём кабинете в субботу, 20 февраля.

Подробности гибели пока не уточняются.

Отметим, что Скорляков в последнее время вёл активную работу в области соблюдения порядка, связанного с соблюдением коронавирусных ограничений в городе.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что представитель международной благотворительной организации Helping Hands International, основатель благотворительного партнерства «Руки помощи» и управляющий партнер медицинского агентства Med Service Korea Френсис Ландивар умер в возрасте 64 лет во Владивостоке. Причиной смерти назвали коронавирус.

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