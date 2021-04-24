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Posted 23 апреля 2021, 22:30

Published 23 апреля 2021, 22:30

Modified 18 февраля, 06:54

Updated 18 февраля, 06:54

Итоги недели в Приморье: заграничная дымка, конец эпохи и мост на тот свет

23 апреля 2021, 22:30
Самые интересные события минувшей недели — в обзоре «Восток-Медиа»

Президент говорит

Массу внимания привлекло послание Владимира Путина Федеральному собранию. В своем выступлении президент затронул важные темы, многие из которых имеют отношение к Приморскому краю и его жителям.

Речь продлилась почти полтора часа и касалась преимущественно внутренней политики — жилищного строительства, образования, медицины. Отдельное внимание было уделено социальной поддержке и развитию туризма.

Так, родители школьников в преддверии начала учебы получат выплату размером в 10 000 рублей на каждого ребенка. Для развития туристической инфраструктуры предприниматели смогут брать льготные кредиты, а студентов из других регионов будут летом размещать в университетских кампусах, в том числе на острове Русский.

Отдельного была затронута программа туристического кэшбэка, которую глава государства предложил продлить до конца года. Губернатор Олег Кожемяко поддержал идею и выступил с встречным предложением.

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Дым и огонь

Переполох на неделе вызвала обстановка с пожарами — Владивосток окутала дымка, а в регионе горят сотни гектаров.

Дым и запах гари во Владивостоке обеспокоили жителей города, решивших, что огонь подступает к столице Приморья. В МЧС поспешили успокоить и рассказали, что на самом деле дымка имеет заграничное происхождение.

Тем не менее, в крае действует особый противопожарный режим, который с этой недели распространяется на все муниципалитеты Приморья. Такая мера вызвана резким ростом количества возгораний на природе, десятки которых могут фиксироваться в день.

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Конец эпохи?

На днях стало известно о серьезной потере для культурной жизни всего региона — в 2021 году не состоится кинофестиваль «Меридианы Тихого».

Мероприятие проводилось уже 18 раз, в том числе и в прошлом году, в самый разгар пандемии. Однако ждать «Меридианы» этой осенью не стоит. Кинофестиваль решено отменить по весьма предсказуемым причинам.

Утешительный приз

Список отмененных мероприятий не ограничивается «Меридианами Тихого» — в столице Приморья также не будут проходить демонстрация в честь 1 мая, Крестный ход и акция «Бессмертный полк». В качестве утешения жителей города перенесут в 1980-е.

Эпидемиологическая обстановка в крае и во Владивостоке продолжает оставаться неблагоприятной, а потому было принято решение отказаться от проведения привычных массовых мероприятий, которые обычно происходят в начале мая.

Зато в краевой столице состоится концерт группы «Мираж», команда поздравит жителей города с Днем Победы и исполнят свои хиты.

Мост на тот свет

Начало недели ознаменовалось жутким происшествием — сельский мост сломался, когда по нему ехал автомобиль Lexus. Машина рухнула в реку, спастись удалось не всем.

Инцидент случился недалеко от села Нововарваровка. Автомобиль с 6 людьми внутри переезжал реку Арсеньевка по деревянному мосту, когда тот проломился. «Лексус» ушел под воду, выбраться откуда смогли только три пассажира. Машину достали, в ней было тело ещё одной девушки. Ещё двоих человек не нашли.

Позже в социальных сетях появились подробности происшествия и стали известны имена спасшихся граждан, одна из которых оказалась знаменитостью местного масштаба.

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