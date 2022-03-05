Итоги недели в Приморье: отмена QR, ребёнок-гигант и антироссийские санкции

Кроме того, на смену Владимиру Щуру на пост и. о. главы агентства по туризму Приморья пришла Надежда Удовенко. На смену Елене Бурмистровой на должность и. о. директора департамента информационной политики пришла Екатерина Века. На смену Елене Томчук на пост и. о. директора департамента по делам молодежи пришел Денис Астафуров. На смену Александру Курочкину на пост и. о. директора департамента по профилактике коррупционных правонарушений пришел Валерий Исаченко. Вместо Евгения Баршая на пост и. о. руководителя Госжилинспекции края пришел Виктор Ганцовский. Наталью Набойченко на посту главы минэкономразвития сменил Андрей Блохин, который покинул пост министра госфин контроля. Вместо него пришла Наталья Набойченко.