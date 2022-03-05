Итоги недели в Приморье: отмена QR, ребёнок-гигант и антироссийские санкции

Posted 5 марта 2022, 00:28
Published 5 марта 2022, 00:28
Modified 18 февраля, 06:54
Updated 18 февраля, 06:54
Отмена QR-кодов
В последнюю неделю значительно снижается количество заболевших коронавирусом в Приморье. Число выздоровевших превышает число заболевших. Власти Приморья по согласованию с Роспотребнадзором приняли решение о снятии противоэпидемиологических ограничений по целому ряду направлений.
Теперь официально не нужно показывать QR-коды при походе в торговые центры, магазины одежды, рестораны и кафе. В фитнес-залах и бассейнах они тоже не нужны. Кроме того, в кинотеатрах и театрах придется снова привыкать к соседству с незнакомцами — отменили и ограничение по заполняемости залов. Заработали фудкорты, детские игровые комнаты и развлекательные центры.
Кадровые перестановки в правительстве Приморья
Временно исполняющим обязанности заместителя председателя правительства — министра образования Приморского края назначили бывшую главу хабаровского краевого центра образования Эльвиру Шамонову. 1 марта состоялось её представление руководящему составу министерства и подведомственным ему учреждений.
Замглавы администрации Владивостока Азат Ислаев ушёл в отставку. Он станет вице-губернатором одного из регионов России. Азат Ислаев занимался вопросами туризма, инвестиций, городской среды. Глава города Константин Шестаков высоко оценил его заслуги за более чем 2 года работы.
Кроме того, на смену Владимиру Щуру на пост и. о. главы агентства по туризму Приморья пришла Надежда Удовенко. На смену Елене Бурмистровой на должность и. о. директора департамента информационной политики пришла Екатерина Века. На смену Елене Томчук на пост и. о. директора департамента по делам молодежи пришел Денис Астафуров. На смену Александру Курочкину на пост и. о. директора департамента по профилактике коррупционных правонарушений пришел Валерий Исаченко. Вместо Евгения Баршая на пост и. о. руководителя Госжилинспекции края пришел Виктор Ганцовский. Наталью Набойченко на посту главы минэкономразвития сменил Андрей Блохин, который покинул пост министра госфин контроля. Вместо него пришла Наталья Набойченко.
Антироссийские санкции
В первую неделю марта Россию настигли санкции. Их было так много, что уследить за всеми — весьма проблематично.
Ночью пятницы стало известно, что Microsoft приостанавливает свою деятельность в России. Ночью четверга из России «ушла» IKEA. За неделю страну бросили целый ряд автомобильных брендов. Профильный рынок России изменился всего за одну неделю. С авиарейсами известной авиакомпании творится неразбериха, отменяются рейсы по всей стране. На некоторых направления авиа и жд транспорта происходят изменения. Авиабилеты в зарубежье подорожали на 19%. Жители Приморья отмечают рост цен. Курс доллара и евро неустанно бьет рекорды на отечественных и зарубежных биржах. Волатильность рубля просто запредельная. Бизнесмены Приморья начинают ощущать на себе первые последствия санкций против России. Пустеют торговые центры, мировые бренды приостанавливают деятельность на российском рынке. Банки России попадают под санкции США и готовятся к отключению от SWIFT. Владельцы смартфонов беспокоятся о возможной блокировке своих девайсов из-за санкций. Apple на время прекращает продажи IPhone в России и блокирует работу ApplePay. Дошло до того, что крупнейшие голливудские киностудии запретили прокат своих фильмов в России.
Непогода
Уже традиционно, Приморье в очередной раз ожидает ухудшение погодных условий. Первый день весны встречал жителей Приморья небольшим снегом. Сегодня, 5 марта, регион ждёт сильный ветер. Объявлено штормовое предупреждение.
Гигант
В Приморском крае родился ребёнок-гигант. Вес младенца превысил 5 000 граммов. Медики рассказали, что из-за анатомических особенностей ребенка, на свет мальчик появился методом «кесарева сечения» в 14 часов 15 минут. Вес будущего защитника родины составил 5 килограмм и 200 грамм, а рост 60 сантиметров.
Немало повеселила приморцев упитанная дальневосточная леопардесса. Учёные несколько дней подряд снимали на фото и видео трапезу пятнистой хищницы. По истечении пятого дня, кошка с большим трудом смогла взобраться на корягу.