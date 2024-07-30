Две полосы заблокировано на многострадальной улице Владивостока — видео

Posted 30 июля, 06:29
Published 30 июля, 06:29
Modified 30 июля, 06:31
Updated 30 июля, 06:31
Автомобилисты стали участниками изнуряющего столпотворения в дальневосточной столице. На одном из самых проблемных дорожных участков сформировалась жуткая пробка, сообщают новые медиа.
По данным очевидцев, в районе Второй Речки на Русской дорожники перекопали полосу с одной стороны, а с другой стороны произошло ДТП. Результат: огромнейший коллапс, который распространился на другие улицы.
«А я то думаю, почему в эту сторону пробка», — написала девушка.
Остается надеяться, что у всех автомобилистов работают кондиционеры в машинах. Ведь в городе стоит губительная духота.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что внедорожник вспыхнул на ходу во Владивостоке.