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Posted 30 июля, 06:29

Published 30 июля, 06:29

Modified 30 июля, 06:31

Updated 30 июля, 06:31

Огромная пробка образовалась на проблемном участке дороги в Приморье

Две полосы заблокировано на многострадальной улице Владивостока — видео

30 июля 2024, 06:29
Фото: 1MI.

Огромная пробка образовалась на проблемном участке дороги в Приморье

Сюжет
Пробки
Жаркий летний день обернулся кошмаром для многих автомобилистов во Владивостоке. Два роковых обстоятельства спровоцировали мучительную пробку.

Автомобилисты стали участниками изнуряющего столпотворения в дальневосточной столице. На одном из самых проблемных дорожных участков сформировалась жуткая пробка, сообщают новые медиа.

По данным очевидцев, в районе Второй Речки на Русской дорожники перекопали полосу с одной стороны, а с другой стороны произошло ДТП. Результат: огромнейший коллапс, который распространился на другие улицы.

«А я то думаю, почему в эту сторону пробка», — написала девушка.

Остается надеяться, что у всех автомобилистов работают кондиционеры в машинах. Ведь в городе стоит губительная духота.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что внедорожник вспыхнул на ходу во Владивостоке.

«Все сигналили и кричали»: внедорожник вспыхнул на ходу во Владивостоке — видео
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