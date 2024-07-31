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Posted 31 июля, 11:21

Published 31 июля, 11:21

Modified 31 июля, 11:23

Updated 31 июля, 11:23

Картина дня в Приморье: новый циклон, воспитатель-похититель и автобус-призрак

Картина дня в Приморье: новый циклон, воспитатель-похититель и автобус-призрак

31 июля 2024, 11:21
Фото: vostokmedia.com.
Самые интересные события среды — в обзоре «Восток-Медиа»

Циклон идет — штормовое снова в силе

Первые августовские выходные ожидаются, мягко говоря, не жаркими. Осадки «окатят» водой Приморский край. Более того, уик-энд не обойдется без сильных ветров.

В Приморском крае объявлено штормовое предупреждение. Основное ухудшение погоды ожидается 1 августа — в край снова вернутся дожди, местами может выпасть опасное количество осадков.

Прощай, жара: циклон остудит Приморье дождями и сильным ветром
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Штормовое предупреждение: ливни и грозы снова ударят по Приморью
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Похищением «в воспитательных целях» заинтересовались силовики

Во Владивостоке мужчина силой затащил одного из детей в свой автомобиль среди бела дня. Приморец явно торопился, так как поспешил удалиться с места инцидента, переехав самокат ребенка.

Житель Приморья попал под уголовную ответственность за странные методы воспитания чужого ребенка. «Беседу» очевидцы приняли за похищение, полиция установила личности участников инцидента. Прокуратура признала возбуждение уголовного дела законным, проверка продолжается.

Дерзкое похищение ребенка во Владивостоке попало на видео
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«Воспитатель» чужого ребенка из Приморья стал фигурантом уголовного дела
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Международный автобус-призрак

Не успели жители Приморского края воодушевиться новым маршрутом в Китай, как в СМИ успели разоблачить анонсируемый рейс.

Слишком идеально: описание нового маршрута из Приморья в КНР оказалось выдумкой
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#Итоги
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