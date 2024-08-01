Туристы из Приморья рады: сотрудники жд вокзала в Суйфэньхэ заговорили по-русски

Сюжет Туристы

Теперь путешественникам из Приморского края не надо беспокоиться о языковом барьере при переходе границы на китайском жд вокзале Суйфэньхэ. Сотрудники железнодорожной корпорации подскажут о правилах на русском языке и, если потребуется, помогут информационно.