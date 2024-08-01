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Posted 1 августа, 00:31

Published 1 августа, 00:31

Modified 1 августа, 00:33

Updated 1 августа, 00:33

Туристы из Приморья рады: сотрудники жд вокзала в Суйфэньхэ заговорили по-русски

Туристы из Приморья рады: сотрудники жд вокзала в Суйфэньхэ заговорили по-русски

1 августа 2024, 00:31
Фото: 1MI.
Сюжет
Туристы
Теперь путешественникам из Приморского края не надо беспокоиться о языковом барьере при переходе границы на китайском жд вокзале Суйфэньхэ. Сотрудники железнодорожной корпорации подскажут о правилах на русском языке и, если потребуется, помогут информационно.

На железнодорожном вокзале Суйфэньхэ, который граничит с Приморьем, появились русскоговорящие сотрудники, сообщает Biang.

Пополнение штата связано с повышенным спросом на русскоговорящих работников вокзала из-за роста турпотока из России в КНР через китайскую провинцию.

Сотрудники Харбинской железнодорожной корпорации общаются с русскими туристами, объясняя правила посадки и высадки с поездов, а также рассказывая о нормах провоза багажа.

По данным общественного телевидения Суйфэньхэ, туристы довольны появлением русскоязычных работников на вокзале.

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