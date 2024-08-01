Туристы из Приморья рады: сотрудники жд вокзала в Суйфэньхэ заговорили по-русски

Posted 1 августа, 00:31
Published 1 августа, 00:31
Modified 1 августа, 00:33
Updated 1 августа, 00:33
На железнодорожном вокзале Суйфэньхэ, который граничит с Приморьем, появились русскоговорящие сотрудники, сообщает Biang.
Пополнение штата связано с повышенным спросом на русскоговорящих работников вокзала из-за роста турпотока из России в КНР через китайскую провинцию.
Сотрудники Харбинской железнодорожной корпорации общаются с русскими туристами, объясняя правила посадки и высадки с поездов, а также рассказывая о нормах провоза багажа.
По данным общественного телевидения Суйфэньхэ, туристы довольны появлением русскоязычных работников на вокзале.
Ранее «Восток-Медиа» опровергло появление нового маршрута Владивосток — Яньцзи.