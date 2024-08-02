vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 2 августа, 06:42

Published 2 августа, 06:42

Modified 2 августа, 06:44

Updated 2 августа, 06:44

Сорокаградусная жара господствует в Приморском крае?

Что за смертельная аномалия? — 40°C жары зафиксировано во Владивостоке — фото

2 августа 2024, 06:42
Фото: 1MI.

Сорокаградусная жара господствует в Приморском крае?

Сюжет
Погода
Пока специалисты прогнозировали 30°C, жители Владивостока изумлялись температуре воздуха, которая достигла 40°C.

По данным синоптиков, в Приморье сегодня властвует духота, — 30 градусов жары и дожди.

Страдания продолжаются: жара и ливни устроят парилку в Приморском крае
Узнать подробнее

Но жительницу Владивостока удивила фактическая температура, которую продемонстрировал уличный термометр. Столбик измерительного прибора почти добрался до 40°C.

Фото: vostokmedia.com

Женщина предположила, что градусник просто напросто нагрелся от железа под лучами солнца или вовсе неисправен. Сомневаясь в достоверности информации, она решила дождаться вечера и проверить, сколько градусов покажет термометр чуть позже.

Фото: vostokmedia.com

В 16:30 прибор показал 32°C. Получается, из-за нагревания подоконника и палящего солнца термометр немного завысил показатели. Тем не менее, в пригороде дальневосточной столицы действительно жарко и весьма душно.

Однако летний зной сменится невероятными осадками и понижением температуры воздуха до 9°C в ближайшие дни.

«Морозный» август: похолодание до 9°C ожидается в Приморском крае
Узнать подробнее
Читайте также:
Циклон принесет ливни и ветер в Приморье уже в ближайшие часы«Адская смесь»: на Приморье надвигаются дожди и жаркая погодаОткрываем жабры: +38°С и адская влажность во Владивостоке
#Новости#Общество#Погода#Владивосток#Дождь#Температура#Жара#Приморский край#Осадки#Приморье#Термометр
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика