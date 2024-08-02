Что за смертельная аномалия? — 40°C жары зафиксировано во Владивостоке — фото

Posted 2 августа, 06:42
Published 2 августа, 06:42
Modified 2 августа, 06:44
Updated 2 августа, 06:44
По данным синоптиков, в Приморье сегодня властвует духота, — 30 градусов жары и дожди.
Но жительницу Владивостока удивила фактическая температура, которую продемонстрировал уличный термометр. Столбик измерительного прибора почти добрался до 40°C.
Женщина предположила, что градусник просто напросто нагрелся от железа под лучами солнца или вовсе неисправен. Сомневаясь в достоверности информации, она решила дождаться вечера и проверить, сколько градусов покажет термометр чуть позже.
В 16:30 прибор показал 32°C. Получается, из-за нагревания подоконника и палящего солнца термометр немного завысил показатели. Тем не менее, в пригороде дальневосточной столицы действительно жарко и весьма душно.
Однако летний зной сменится невероятными осадками и понижением температуры воздуха до 9°C в ближайшие дни.