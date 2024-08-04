vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 4 августа, 03:09

Published 4 августа, 03:09

Modified 4 августа, 06:37

Updated 4 августа, 06:37

Паводковая ситуация под контролем в Красноармейском округе

Еще один округ Приморья готовится: власти открыли пункты временного размещения

4 августа 2024, 03:09
Фото: @krasnoarmeiskyadmin.

Паводковая ситуация под контролем в Красноармейском округе

Сюжет
Паводок
Пункты временно размещения открыты в Красноармейском округе и готовы принимать людей в случае необходимости. На гидропостах фиксируется повышение уровня воды в реках, топит низменные участки.

По оперативной информации, паводковая ситуация в Красноармейском округе пока не внушает оптимизма. Наблюдается 14 переливов на семи участках автомобильных дорог.

Спасатели организовали лодочные переправы:

  • в районе подвесного моста села Дальний Кут
  • в направлении Рощино-Восток перед мостом через реку Большая Уссурка
  • в районе подвесного моста в направлении села Новокрещенка.

По информации правительства Приморского края, за минувшие сутки в реках округа наблюдается следующая динамика:

  • Река Большая Уссурка, село Рощино + 18 см (выше поймы на 115 см)
  • Река Дальняя, село Глубинное +19см (выше поймы на 6 см)
  • Река Дальняя, поселок Восток +16см (ниже поймы на 51 см)
  • Река Наумовка, село Новопокровка +35см (выше поймы на 218 см)

Муниципальные власти оперативно развернули пункты временного размещения — уже наблюдаются подтопления низменных участков в населенных пунктах округа. На местах дежурят спасатели, готовые оперативно оказать помощь местным жителям. Ситуация с ликвидацией последствий ЧС находится на личном контроле губренатора Приморья Олега Кожемяко.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что сильный ливень, разрушивший мост в Ольгинском округе, оставил без автомобильного сообщения с «большой землей» населенные пункты. Региональные власти организовали доставку гуманитарной помощи для пострадавших приморцев.

Разгул стихии: жители пострадавших сел получают гуманитарную помощь в Приморье: видео
Узнать подробнее
Читайте также:
«Ловите мост» — большая вода наносит разрушительный удар по Приморью — видеоЦиклон не щадит север Приморья — есть угроза нового подтопленияАндреевка страдает от воды — люди перелезают через переливы по забору — видео
#Новости#Общество#Спасатели#Подтопление#Паводок#Гуманитарная помощь#Приморский край#Осадки#Дожди#Приморье#Реки#Происшествия#Округ
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика