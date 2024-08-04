Еще один округ Приморья готовится: власти открыли пункты временного размещения

Posted 4 августа, 03:09
Published 4 августа, 03:09
Modified 4 августа, 06:37
Updated 4 августа, 06:37
По оперативной информации, паводковая ситуация в Красноармейском округе пока не внушает оптимизма. Наблюдается 14 переливов на семи участках автомобильных дорог.
Спасатели организовали лодочные переправы:
По информации правительства Приморского края, за минувшие сутки в реках округа наблюдается следующая динамика:
Муниципальные власти оперативно развернули пункты временного размещения — уже наблюдаются подтопления низменных участков в населенных пунктах округа. На местах дежурят спасатели, готовые оперативно оказать помощь местным жителям. Ситуация с ликвидацией последствий ЧС находится на личном контроле губренатора Приморья Олега Кожемяко.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что сильный ливень, разрушивший мост в Ольгинском округе, оставил без автомобильного сообщения с «большой землей» населенные пункты. Региональные власти организовали доставку гуманитарной помощи для пострадавших приморцев.