Еще один округ Приморья готовится: власти открыли пункты временного размещения

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что сильный ливень, разрушивший мост в Ольгинском округе, оставил без автомобильного сообщения с «большой землей» населенные пункты. Региональные власти организовали доставку гуманитарной помощи для пострадавших приморцев.