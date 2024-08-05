«Попала тетя»: автоледи бросила покалеченного в ДТП ребенка в Приморском крае

Posted 5 августа, 11:30
Published 5 августа, 11:30
Modified 5 августа, 11:32
Updated 5 августа, 11:32
Автомобилистка на арендованной машине столкнулась с ребенком на питбайке. Девушка бросила мальчика с переломами, покинув место инцидента.
Приморцы возмутились поступком женщины-водителя.
«Попала тетя. Нельзя покидать место аварии, тем более с участием ребенка»;
«Получит по полной программе»;
«А где родители 12-летнего мальчика?»;
«Оставила госномер и решила скрыться? Где логика?»
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что под Владивостоком сбили работника дорожной службы.