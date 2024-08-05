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Posted 5 августа, 11:30

Published 5 августа, 11:30

Modified 5 августа, 11:32

Updated 5 августа, 11:32

Женщина скрылась с места аварии и оставила мальчика с переломами в Приморье

«Попала тетя»: автоледи бросила покалеченного в ДТП ребенка в Приморском крае

5 августа 2024, 11:30
Фото: 1MI.

Женщина скрылась с места аварии и оставила мальчика с переломами в Приморье

Сюжет
Полиция
Жуткое происшествие случилось на дороге в Анучинском районе. Однако последствия аварии еще больше шокировали жителей Приморского края.

Автомобилистка на арендованной машине столкнулась с ребенком на питбайке. Девушка бросила мальчика с переломами, покинув место инцидента.

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Приморцы возмутились поступком женщины-водителя.

«Попала тетя. Нельзя покидать место аварии, тем более с участием ребенка»;
«Получит по полной программе»;
«А где родители 12-летнего мальчика?»;
«Оставила госномер и решила скрыться? Где логика?»

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что под Владивостоком сбили работника дорожной службы.

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