В Приморье грибник зашел в лес, но вернуться самостоятельно не смог — подробности

В Приморье мужчина ушел за грибами, но вернулся из леса при помощи спасателей, сообщает пресс-служба МЧС. Два приморца отправились в лес около автодороги Осиновка — Рудная пристань в Кавалеровском районе и устроили там ночлег. Из-за собственной неосторожности один из грибников обжог ногу, — передвигаться самостоятельно он не мог.