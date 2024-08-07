В Приморье грибник зашел в лес, но вернуться самостоятельно не смог — подробности

Posted 7 августа, 09:43
Published 7 августа, 09:43
Modified 7 августа, 10:11
Updated 7 августа, 10:11
В Приморье мужчина ушел за грибами, но вернулся из леса при помощи спасателей, сообщает пресс-служба МЧС. Два приморца отправились в лес около автодороги Осиновка — Рудная пристань в Кавалеровском районе и устроили там ночлег. Из-за собственной неосторожности один из грибников обжог ногу, — передвигаться самостоятельно он не мог.
Сотрудники МЧС и полицейские эвакуировали пострадавшего и передали его медикам скорой помощи.
Ранее «Восток-Медиа» писало о поисках женщины, которая потерялась в лесу, но добычу свою не бросила.