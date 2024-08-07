vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 7 августа, 09:43

Published 7 августа, 09:43

Modified 7 августа, 10:11

Updated 7 августа, 10:11

Любитель «тихой охоты» не смог сам выбраться из леса в Приморском крае

В Приморье грибник зашел в лес, но вернуться самостоятельно не смог — подробности

7 августа 2024, 09:43
Фото: 1MI.

Любитель «тихой охоты» не смог сам выбраться из леса в Приморском крае

Сюжет
МЧС
Поход за грибами обернулся жуткими событиями для жителя Приморского края. Мужчина обгорел так, что не смог передвигаться самостоятельно.

В Приморье мужчина ушел за грибами, но вернулся из леса при помощи спасателей, сообщает пресс-служба МЧС. Два приморца отправились в лес около автодороги Осиновка — Рудная пристань в Кавалеровском районе и устроили там ночлег. Из-за собственной неосторожности один из грибников обжог ногу, — передвигаться самостоятельно он не мог.

Сотрудники МЧС и полицейские эвакуировали пострадавшего и передали его медикам скорой помощи.

Ранее «Восток-Медиа» писало о поисках женщины, которая потерялась в лесу, но добычу свою не бросила.

Заблудившаяся любительница грибов удивила волонтеров в Приморском крае
Узнать подробнее
Читайте также:
Новые данные о пострадавших в «Акватории» во Владивостоке — фотоВ «Акватории» прокомментировали инцидент с обрушением потолка на людей9 машин в канаве: массовое ДТП произошло на трассе в Приморье — видео
#Новости#МЧС#Владивосток#Спасатели#Лес#Скорая помощь#Поиски#Приморский край#Авария#Грибы#Происшествия
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика