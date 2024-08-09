19 родов, 18 пострадавших — отчёт скорой Владивостока

Posted 9 августа, 01:38
Published 9 августа, 01:38
Modified 9 августа, 01:40
Updated 9 августа, 01:40
По данным Владивостокской скорой, сотрудники станции скорой медицинской помощи выполнили 2644 вызова. Экстренными оказались 781 обращение, неотложными — 1863. Не обошлось и без ложных вызовов — 313, — именно столько звонков выполнили горожане, которые либо отказались от медицинской помощи, либо отсутствовали дома.
Медики обнародовали статистику наиболее частых причин для вызова на этой недели. 264 обращения были связаны с несчастными случаями, 76 — с острыми нарушениями мозгового кровообращения. Также сотрудники скорой помогли 43 приморцам с острым коронарным синдромом. Еще на этой неделе при помощи медработников появились 19 новорожденных приморцев. Не обошлось без ДТП — в автоавариях пострадало 18 человек.
К слову, столкновения машин в дальневосточной столице случаются довольно часто. В дорожных происшествиях нередко фигурируют большегрузы. Например, в массовой аварии на аэропортовской трассе вновь задействован грузовой транспорт.
Также пресс-служба организации напомнила о поводах для экстренных и неотложных вызовов СМП.
«Поводы для экстренного вызова СМП: нарушения дыхания, системы кровообращения, представляющие угрозу жизни, острый выраженный болевой синдром, травмы, отравления, ранения, ожоги, кровотечения, угрожающие жизни, угроза прерывания беременности», — отметили во Владивостокской скорой.
Неотложка уместна при внезапных острых заболеваний и обострении хронических недугов без явных признаков угрозы для жизни пациентов.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как медработники переживали режим ЧС из-за аварийной посадки самолета, на борту которого было 162 человека.