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Posted 9 августа, 01:38

Published 9 августа, 01:38

Modified 9 августа, 01:40

Updated 9 августа, 01:40

Результатами работы поделилась Владивостокская скорая

19 родов, 18 пострадавших — отчёт скорой Владивостока

9 августа 2024, 01:38
Фото: 1MI.

Результатами работы поделилась Владивостокская скорая

Сюжет
ЧС
Сотрудники скорой помощи рассказали о том, как прошла уходящая неделя. А также они напомнили, при каких симптомах необходимо вызывать специалистов, — за неделю медработники 313 раз безрезультатно выезжали на звонки приморцев.

По данным Владивостокской скорой, сотрудники станции скорой медицинской помощи выполнили 2644 вызова. Экстренными оказались 781 обращение, неотложными — 1863. Не обошлось и без ложных вызовов — 313, — именно столько звонков выполнили горожане, которые либо отказались от медицинской помощи, либо отсутствовали дома.

Медики обнародовали статистику наиболее частых причин для вызова на этой недели. 264 обращения были связаны с несчастными случаями, 76 — с острыми нарушениями мозгового кровообращения. Также сотрудники скорой помогли 43 приморцам с острым коронарным синдромом. Еще на этой неделе при помощи медработников появились 19 новорожденных приморцев. Не обошлось без ДТП — в автоавариях пострадало 18 человек.

К слову, столкновения машин в дальневосточной столице случаются довольно часто. В дорожных происшествиях нередко фигурируют большегрузы. Например, в массовой аварии на аэропортовской трассе вновь задействован грузовой транспорт.

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Также пресс-служба организации напомнила о поводах для экстренных и неотложных вызовов СМП.

«Поводы для экстренного вызова СМП: нарушения дыхания, системы кровообращения, представляющие угрозу жизни, острый выраженный болевой синдром, травмы, отравления, ранения, ожоги, кровотечения, угрожающие жизни, угроза прерывания беременности», — отметили во Владивостокской скорой.

Неотложка уместна при внезапных острых заболеваний и обострении хронических недугов без явных признаков угрозы для жизни пациентов.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как медработники переживали режим ЧС из-за аварийной посадки самолета, на борту которого было 162 человека.

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