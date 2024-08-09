19 родов, 18 пострадавших — отчёт скорой Владивостока

Медики обнародовали статистику наиболее частых причин для вызова на этой недели. 264 обращения были связаны с несчастными случаями, 76 — с острыми нарушениями мозгового кровообращения. Также сотрудники скорой помогли 43 приморцам с острым коронарным синдромом. Еще на этой неделе при помощи медработников появились 19 новорожденных приморцев. Не обошлось без ДТП — в автоавариях пострадало 18 человек.