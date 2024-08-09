Месиво из авто: массовая авария заблокировала дорогу из аэропорта в Приморье — видео

Posted 9 августа, 00:47
Published 9 августа, 00:47
Modified 9 августа, 01:04
Updated 9 августа, 01:04
Сразу несколько машин попало захлестнуло на дороге под Владивостоком. Легковушки, угодившие в центр столкновения, превратились в груду железа. А завершает жуткое ДТП, как это часто бывает, большегруз.
Очевидец заявил, что насчитал не менее пяти авто в дорожной заварушке. Сколько на самом деле машин пострадало — неизвестно. Также не сообщается о пострадавших. Но, скорее всего, автомобилисты, двигающиеся на этой трассе сегодня, будут страдать, — «адская» пробка сковала движение в сторону города, сообщили в новых медиа.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что огромное количество желающих искупаться на Русском острове замечено на дорогах во Владивостоке.