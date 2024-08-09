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Posted 9 августа, 00:47

Published 9 августа, 00:47

Modified 9 августа, 01:04

Updated 9 августа, 01:04

Жуткое ДТП перекрыло дорогу из аэропорта в Приморском крае

Месиво из авто: массовая авария заблокировала дорогу из аэропорта в Приморье — видео

9 августа 2024, 00:47
Фото: 1MI.

Жуткое ДТП перекрыло дорогу из аэропорта в Приморском крае

Сюжет
Аэропорт
Под Владивостоком на артемовской трассе наблюдается «сборная солянка» из машин, — не менее пяти автомобилей смяло в массовом столкновении. Ужаснейший дорожный коллапс образовался на пути из аэропорта.

Сразу несколько машин попало захлестнуло на дороге под Владивостоком. Легковушки, угодившие в центр столкновения, превратились в груду железа. А завершает жуткое ДТП, как это часто бывает, большегруз.

Очевидец заявил, что насчитал не менее пяти авто в дорожной заварушке. Сколько на самом деле машин пострадало — неизвестно. Также не сообщается о пострадавших. Но, скорее всего, автомобилисты, двигающиеся на этой трассе сегодня, будут страдать, — «адская» пробка сковала движение в сторону города, сообщили в новых медиа.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что огромное количество желающих искупаться на Русском острове замечено на дорогах во Владивостоке.

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