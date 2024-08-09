Месиво из авто: массовая авария заблокировала дорогу из аэропорта в Приморье — видео

Очевидец заявил, что насчитал не менее пяти авто в дорожной заварушке. Сколько на самом деле машин пострадало — неизвестно. Также не сообщается о пострадавших. Но, скорее всего, автомобилисты, двигающиеся на этой трассе сегодня, будут страдать, — «адская» пробка сковала движение в сторону города, сообщили в новых медиа.