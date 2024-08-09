49 нелегальных точек казино в одночасье прикрыли в Приморском крае — видео

Posted 9 августа, 00:08
Published 9 августа, 00:08
Modified 9 августа, 00:10
Updated 9 августа, 00:10
В регионе работало 49 незаконных игорных заведений, сообщает пресс-служба Следственного комитета России по Приморью. С января 2021 года по март 2024 года заведения были рассредоточены по некоторым муниципалитетам края, — во Владивостоке, Уссурийске, а также в Михайловском и Октябрьском районах.
На организаторов нелегального бизнеса возбудили уголовное дело за незаконные организацию и проведение азартных игр. Расследование завершено, следком составил обвинительное заключение в отношении фигурантов.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что неофициальная работа 14 игорных заведений прикрывалась за 42 000 000 рублей в Приморье.