49 нелегальных точек казино в одночасье прикрыли в Приморском крае — видео

В регионе работало 49 незаконных игорных заведений, сообщает пресс-служба Следственного комитета России по Приморью. С января 2021 года по март 2024 года заведения были рассредоточены по некоторым муниципалитетам края, — во Владивостоке, Уссурийске, а также в Михайловском и Октябрьском районах.