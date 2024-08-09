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Posted 9 августа, 00:08

Published 9 августа, 00:08

Modified 9 августа, 00:10

Updated 9 августа, 00:10

Почти 50 незаконных игорных заведений закрыли в Приморье

49 нелегальных точек казино в одночасье прикрыли в Приморском крае — видео

9 августа 2024, 00:08
Фото: Изображение Midjourney.

Почти 50 незаконных игорных заведений закрыли в Приморье

Сюжет
Уголовное дело
На протяжении трех лет в Приморском крае функционировали развлекательные заведения под прикрытием. Почти 50 неофициальных точек казино накрыли силовики.

В регионе работало 49 незаконных игорных заведений, сообщает пресс-служба Следственного комитета России по Приморью. С января 2021 года по март 2024 года заведения были рассредоточены по некоторым муниципалитетам края, — во Владивостоке, Уссурийске, а также в Михайловском и Октябрьском районах.

На организаторов нелегального бизнеса возбудили уголовное дело за незаконные организацию и проведение азартных игр. Расследование завершено, следком составил обвинительное заключение в отношении фигурантов.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что неофициальная работа 14 игорных заведений прикрывалась за 42 000 000 рублей в Приморье.

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