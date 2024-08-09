vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 9 августа, 02:52

Published 9 августа, 02:52

Modified 9 августа, 02:54

Updated 9 августа, 02:54

Новые подробности массовой аварии под Владивостоком в Приморском крае

Количество машин, пострадавших в страшном ДТП в Приморье, увеличилось — подробности

9 августа 2024, 02:52
Фото: 1MI.

Новые подробности массовой аварии под Владивостоком в Приморском крае

Сюжет
Полиция
Спецслужбы продолжают работу на месте чудовищной аварии на аэропортовской трассе в Приморском крае. Выяснилось, что количество пострадавших увеличилось.

Жуткое дорожное происшествие случилось на трассе, ведущей из аэропорта во Владивосток.

Месиво из авто: массовая авария заблокировала дорогу из аэропорта в Приморье — видео
Узнать подробнее

На место инцидента приехали аварийные комиссары. Подробностями аварии поделились источники «Восток-Медиа».

«Ребенка госпитализировали»: появились подробности массовой аварии в Приморском крае
Узнать подробнее

Сотрудники ГАИ и скорой помощи тоже оперативно прибыли на аэропортовскую трассу. По данным МВД, одну из полос открыли для проезда автомобилей. Также, по предварительной информации, стало известно, что в аварии пострадали двеннадцать автомобилей.

«Проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства происшествия», — отметили в полиции.

Приморцы не остались в стороне и поспешили высказаться о чудовищном столкновении.

«Вот они, любители „дышать в хвост“»;
«Жаль, что из-за таких потом в пробке простаиваем»;
«А еще жаль тех, кто пострадал, — кому-то ремонт дорого обойдется»;
«А пострадавших людей еще больше жаль».

Ранее «Восток-Медиа» писало о пострадавших в ДТП за прошедшую неделю в Приморском крае.

19 родов, 18 пострадавших — отчёт скорой Владивостока
Узнать подробнее
Читайте также:
Массовая авария случилась на трассе во Владивостоке — видеоПодробности смертельного ДТП около Силинского в Приморском крае — официально«Водитель погиб»: подробности страшного ДТП с большегрузами в Приморье — официально
#Новости#Владивосток#Полиция#Приморский край#ДТП#Авария#Пострадавшие#Происшествия#ГАИ#Медиа#Дорожное происшествие
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика