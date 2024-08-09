Количество машин, пострадавших в страшном ДТП в Приморье, увеличилось — подробности

Сотрудники ГАИ и скорой помощи тоже оперативно прибыли на аэропортовскую трассу. По данным МВД, одну из полос открыли для проезда автомобилей. Также, по предварительной информации, стало известно, что в аварии пострадали двеннадцать автомобилей.