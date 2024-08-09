Количество машин, пострадавших в страшном ДТП в Приморье, увеличилось — подробности

Posted 9 августа, 02:52
Published 9 августа, 02:52
Modified 9 августа, 02:54
Updated 9 августа, 02:54
На место инцидента приехали аварийные комиссары. Подробностями аварии поделились источники «Восток-Медиа».
Сотрудники ГАИ и скорой помощи тоже оперативно прибыли на аэропортовскую трассу. По данным МВД, одну из полос открыли для проезда автомобилей. Также, по предварительной информации, стало известно, что в аварии пострадали двеннадцать автомобилей.
«Проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства происшествия», — отметили в полиции.
Приморцы не остались в стороне и поспешили высказаться о чудовищном столкновении.
«Вот они, любители „дышать в хвост“»;
«Жаль, что из-за таких потом в пробке простаиваем»;
«А еще жаль тех, кто пострадал, — кому-то ремонт дорого обойдется»;
«А пострадавших людей еще больше жаль».
Ранее «Восток-Медиа» писало о пострадавших в ДТП за прошедшую неделю в Приморском крае.