«Ребенка госпитализировали»: появились подробности массовой аварии в Приморском крае

Posted 9 августа, 01:35
Published 9 августа, 01:35
Modified 9 августа, 01:43
Updated 9 августа, 01:43
Жуткое массовое столкновение случилось под Владивостоком. Сразу несколько машин «сложилось» под гнетом Freightliner.
Появились подробности масштабного инцидента на дороге, в результате которого дорога встала «колом». По данным аварийных комиссаров, в аварии пострадало одиннадцать машин, а не пять, как предполагали в новых медиа.
Также стало известно о пострадавших. Источник «Восток-Медиа» сообщил, что в ДТП пострадали женщина и малолетний ребенок. Оба госпитализированы в городскую больницу с предварительным диагнозом — черепно-мозговая травма.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что несколько машин улетело в кювет в результате аварии под Большим Камнем.