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Posted 9 августа, 01:35

Published 9 августа, 01:35

Modified 9 августа, 01:43

Updated 9 августа, 01:43

Выяснены детали страшного ДТП на аэропортовской трассе в Приморском крае

«Ребенка госпитализировали»: появились подробности массовой аварии в Приморском крае

9 августа 2024, 01:35
Фото: vostokmedia.com.

Выяснены детали страшного ДТП на аэропортовской трассе в Приморском крае

Сюжет
Эксклюзив
Оказалось, в чудовищной аварии под Владивостоком пострадало 11 автомобилей. Более того, не обошлось без экстренной госпитализации людей, в частности ребенка.

Жуткое массовое столкновение случилось под Владивостоком. Сразу несколько машин «сложилось» под гнетом Freightliner.

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Появились подробности масштабного инцидента на дороге, в результате которого дорога встала «колом». По данным аварийных комиссаров, в аварии пострадало одиннадцать машин, а не пять, как предполагали в новых медиа.

Также стало известно о пострадавших. Источник «Восток-Медиа» сообщил, что в ДТП пострадали женщина и малолетний ребенок. Оба госпитализированы в городскую больницу с предварительным диагнозом — черепно-мозговая травма.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что несколько машин улетело в кювет в результате аварии под Большим Камнем.

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