Грузовик разулся на трассе и собрал огромную пробку во Владивостоке — видео

Поломка грузовика обернулась пробкой на мосту в Приморском крае

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Обычно в Приморском крае дорожные коллапсы провоцируют аварии или ремонт дороги, но в этот раз обошлось без стандартных причин. Водителю грузовика повезло, что никто не пострадал в результате его опасной поломки.