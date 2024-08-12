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Posted 12 августа, 00:48

Published 12 августа, 00:48

Modified 12 августа, 00:50

Updated 12 августа, 00:50

Поломка грузовика обернулась пробкой на мосту в Приморском крае

Грузовик разулся на трассе и собрал огромную пробку во Владивостоке — видео

12 августа 2024, 00:48
Фото: vostokmedia.com.

Поломка грузовика обернулась пробкой на мосту в Приморском крае

Сюжет
Мост
Обычно в Приморском крае дорожные коллапсы провоцируют аварии или ремонт дороги, но в этот раз обошлось без стандартных причин. Водителю грузовика повезло, что никто не пострадал в результате его опасной поломки.

Грузовик потерял колесо на низководном мосту под Владивостоком, сообщают новые медиа. Автомобилист обозначил ДТП колесом, вместо аварийного знака, и стоит с соответствующими сигналами световых приборов.

По словам очевидца, со стороны Де-Фриза уже осложнено движение. Судя по кадрам, на месте инцидента замечен автомобиль аварийного комиссара.

Ранее «Восток-Медиа» писало об осложненном движении в центре дальневосточной столицы из-за аварии на перекрестке.

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