Грузовик разулся на трассе и собрал огромную пробку во Владивостоке — видео

Posted 12 августа, 00:48
Published 12 августа, 00:48
Modified 12 августа, 00:50
Updated 12 августа, 00:50
Грузовик потерял колесо на низководном мосту под Владивостоком, сообщают новые медиа. Автомобилист обозначил ДТП колесом, вместо аварийного знака, и стоит с соответствующими сигналами световых приборов.
По словам очевидца, со стороны Де-Фриза уже осложнено движение. Судя по кадрам, на месте инцидента замечен автомобиль аварийного комиссара.
Ранее «Восток-Медиа» писало об осложненном движении в центре дальневосточной столицы из-за аварии на перекрестке.