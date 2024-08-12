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Posted 12 августа, 10:00

Published 12 августа, 10:00

Modified 12 августа, 10:02

Updated 12 августа, 10:02

Новую трассу перекроют в Приморском крае

Новую трассу перекроют в Приморском крае

12 августа 2024, 10:00
Фото: 1MI.
Сюжет
Пробки
ГАИ сообщает, что важную трассу временно перекроют в Приморье. Движение ограничат на участке на юге края на несколько часов 13 августа.

По информации ГАИ ЗАТО Фокино, 13 августа перекроют участок дороги Артем — Находка — Порт Восточный. Движение ограничат между 101 и 102 километрами трассы.

Перекрыть проезжую часть для автомобилей необходимо из-за проведения следственного эксперимента по ДТП.

Поток машин все же обещают пропускать — с периодичностью в полчаса с каждой стороны.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что на популярной среди отпускников трассе на юге Приморья собираются многокилометровые пробки.

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#Новости#Общество#Находка#Пробки#Приморский край#ДТП#Артем#Приморье#ГАИ#Порт Восточный
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