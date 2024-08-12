Новую трассу перекроют в Приморском крае

Posted 12 августа, 10:00
Published 12 августа, 10:00
Modified 12 августа, 10:02
Updated 12 августа, 10:02
По информации ГАИ ЗАТО Фокино, 13 августа перекроют участок дороги Артем — Находка — Порт Восточный. Движение ограничат между 101 и 102 километрами трассы.
Перекрыть проезжую часть для автомобилей необходимо из-за проведения следственного эксперимента по ДТП.
Поток машин все же обещают пропускать — с периодичностью в полчаса с каждой стороны.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что на популярной среди отпускников трассе на юге Приморья собираются многокилометровые пробки.