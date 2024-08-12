Зафиксировано аномальное движение тайфунов — жителям Приморья стоит беспокоиться?

Posted 12 августа, 09:14
Published 12 августа, 09:14
Modified 12 августа, 09:16
Updated 12 августа, 09:16
По данным народного синоптика Руслана Юрковского, на сегодняшний день климат меняется катастрофически быстро. Аномальная жара негативно отражается на жизнедеятельности населения, сообщил метеоблогер.
Также, судя по карте погоды JMA, в Тихом океане происходят удивительные процессы.
«Тайфуны двигаются вокруг единого центра и самое что интересное, против часовой стрелки», — отметил Юрковский.
Он уверен, что на Земле происходят крайне необычные изменения.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Приморье зафиксированы аномальные подъемы рек.