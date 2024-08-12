Зафиксировано аномальное движение тайфунов — жителям Приморья стоит беспокоиться?

По данным народного синоптика Руслана Юрковского, на сегодняшний день климат меняется катастрофически быстро. Аномальная жара негативно отражается на жизнедеятельности населения, сообщил метеоблогер.

«Что ждет нас завтра?»: 50-градусная жара ударила по Приморскому краю — фото

Также, судя по карте погоды JMA, в Тихом океане происходят удивительные процессы.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Приморье зафиксированы аномальные подъемы рек.

Он уверен, что на Земле происходят крайне необычные изменения.

Новая аномалия: уровень воды в реках Приморья в разы превысил норму

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