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Posted 12 августа, 09:14

Published 12 августа, 09:14

Modified 12 августа, 09:16

Updated 12 августа, 09:16

Действительно ли происходят необычные изменения климата в Приморском крае?

Зафиксировано аномальное движение тайфунов — жителям Приморья стоит беспокоиться?

12 августа 2024, 09:14
Фото: Изображение Midjourney.

Действительно ли происходят необычные изменения климата в Приморском крае?

Сюжет
Погода
В Приморском крае отмечается не только аномальная жара, но и удивительное движение тропических штормов.

По данным народного синоптика Руслана Юрковского, на сегодняшний день климат меняется катастрофически быстро. Аномальная жара негативно отражается на жизнедеятельности населения, сообщил метеоблогер.

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Также, судя по карте погоды JMA, в Тихом океане происходят удивительные процессы.

«Тайфуны двигаются вокруг единого центра и самое что интересное, против часовой стрелки», — отметил Юрковский.

Он уверен, что на Земле происходят крайне необычные изменения.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Приморье зафиксированы аномальные подъемы рек.

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#Новости#Общество#Погода#Владивосток#Жара#Климат#Приморский край#Приморье#Реки#Тихий океан#Синоптик
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