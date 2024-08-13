Облачность и холодная вода не пугают отдыхающих в Приморье — фото

Прохладная погода не спугнула отпускников с пляжей Приморского края

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В Безверхово на юге Приморья небо затянули тучи, вода немного остыла. От отдыхающих все равно нет отбоя — люди устали от бесконечной жары и духоты и радуются такой погоде.