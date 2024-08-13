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Posted 13 августа, 04:17

Published 13 августа, 04:17

Modified 13 августа, 04:19

Updated 13 августа, 04:19

Прохладная погода не спугнула отпускников с пляжей Приморского края

Облачность и холодная вода не пугают отдыхающих в Приморье — фото

13 августа 2024, 04:17
Фото: 1MI.

Прохладная погода не спугнула отпускников с пляжей Приморского края

Сюжет
Погода
В Безверхово на юге Приморья небо затянули тучи, вода немного остыла. От отдыхающих все равно нет отбоя — люди устали от бесконечной жары и духоты и радуются такой погоде.

На одном из популярных пляжей на юге края погода оставляет желать лучшего: небо хмурится, вода холодная. Отдыхающих это ничуть не отталкивает — наконец-то можно забыть о постоянной жаре и хотя бы малость охладиться.

Отпускники поделились фото, сделанным на пляже в Безверхово. Небо серое, но на море — никакого волнения. Даже прохладная вода теперь не пугает любителей искупаться. Люди радуются, что духота хотя бы ненадолго отступила.

Ранее «Восток-Медиа» писало о смелых пловцах, которым любой шторм нипочём.

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