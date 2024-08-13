Облачность и холодная вода не пугают отдыхающих в Приморье — фото

Posted 13 августа, 04:17
Published 13 августа, 04:17
Modified 13 августа, 04:19
Updated 13 августа, 04:19
На одном из популярных пляжей на юге края погода оставляет желать лучшего: небо хмурится, вода холодная. Отдыхающих это ничуть не отталкивает — наконец-то можно забыть о постоянной жаре и хотя бы малость охладиться.
Отпускники поделились фото, сделанным на пляже в Безверхово. Небо серое, но на море — никакого волнения. Даже прохладная вода теперь не пугает любителей искупаться. Люди радуются, что духота хотя бы ненадолго отступила.
Ранее «Восток-Медиа» писало о смелых пловцах, которым любой шторм нипочём.