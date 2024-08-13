Жители Приморского края ощутили сполна: магнитная буря обрушилась на Землю

Posted 13 августа, 05:11
Published 13 августа, 05:11
Modified 13 августа, 05:13
Updated 13 августа, 05:13
По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЭФ, возмущения геомагнитного поля уже властвует на Земле. Буря перестанет оказывать влияние на планету 14 августа в 7 часов утра. Но уже в обед, в 13 часов, население может ощутить недомогание.
К слову, некоторые приморцы уже ощутили влияние астрономического явления.
«После обеда одолевает головная боль. То ли от жары, то ли из-за магнитных бурь ощущаю недомогание. Хотя с утра было нормальное самочувствие», — отметила Ирина из Спасска-Дальнего.
«У меня всегда давление скачет при смене погоды. Может все-таки магнитная буря еще подкосила, но чувствую себя паршиво», — сообщил Владимир из Уссурийска.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, когда еще ожидать возмущения геомагнитного поля.