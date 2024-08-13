Жители Приморского края ощутили сполна: магнитная буря обрушилась на Землю

По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЭФ, возмущения геомагнитного поля уже властвует на Земле. Буря перестанет оказывать влияние на планету 14 августа в 7 часов утра. Но уже в обед, в 13 часов, население может ощутить недомогание.