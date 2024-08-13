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Posted 13 августа, 05:11

Published 13 августа, 05:11

Modified 13 августа, 05:13

Updated 13 августа, 05:13

Магнитная буря господствует в Приморье

Жители Приморского края ощутили сполна: магнитная буря обрушилась на Землю

13 августа 2024, 05:11
Фото: 1MI.

Магнитная буря господствует в Приморье

Сюжет
Погода
Возмущения геомагнитного поля уже начались и неслабо ударили по некоторым жителям Приморского края. Важно отметить, властвовать буря будет достаточно долго.

По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЭФ, возмущения геомагнитного поля уже властвует на Земле. Буря перестанет оказывать влияние на планету 14 августа в 7 часов утра. Но уже в обед, в 13 часов, население может ощутить недомогание.

К слову, некоторые приморцы уже ощутили влияние астрономического явления.

«После обеда одолевает головная боль. То ли от жары, то ли из-за магнитных бурь ощущаю недомогание. Хотя с утра было нормальное самочувствие», — отметила Ирина из Спасска-Дальнего.
«У меня всегда давление скачет при смене погоды. Может все-таки магнитная буря еще подкосила, но чувствую себя паршиво», — сообщил Владимир из Уссурийска.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, когда еще ожидать возмущения геомагнитного поля.

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#Новости#Общество#Погода#Владивосток#Приморский край#Приморцы#Магнитные бури#Головная боль#Давление#Геомагнитное поле
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