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Posted 15 августа, 11:08

Published 15 августа, 11:08

Modified 15 августа, 11:10

Updated 15 августа, 11:10

Отключением электричества во Владивостоке заинтересовалась прокуратура

Отключением электричества во Владивостоке заинтересовалась прокуратура

15 августа 2024, 11:08
Фото: 1MI.
Сюжет
Электроэнергия
Надзорное ведомство проверит ход работ по восстановлению электроснабжения, а также даст оценку исполнению требований законодательства при содержании и обслуживании сетей во Владивостоке.

Прокуратура Первомайского района города Владивостока проводит проверку по факту нештатного отключения электроэнергии.

Вечером 15 августа произошла авария на трансформаторной подстанции «Загородная», что привело к прекращению электроснабжения более 470 жилых домов на нескольких улицах района. Без света остались тысячи человек.

Компания, ответственная за снабжение района электроэнергией, уже начала аварийные работы по восстановлению электричества.

Прокуратура района будет оценивать выполнение законодательства в части обслуживания инфраструктуры, соблюдение установленных сроков устранения аварии, а также уделит внимание расследованию причин и обстоятельств случившегося.

Ранее «Восток-Медиа» писало о масштабном отключении электричества во Владивостоке.

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