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Posted 14 августа, 23:29

Published 14 августа, 23:29

Modified 14 августа, 23:32

Updated 14 августа, 23:32

Солнце и жара больше 30°C задержится в Приморском крае

Снова одолеют пробки к пляжам? — летняя погода продолжит радовать жителей Приморья

14 августа 2024, 23:29
Фото: Изображение Midjourney.

Солнце и жара больше 30°C задержится в Приморском крае

Сюжет
Погода
Шикарная погода господствует уже достаточно долго. Синоптическая обстановка радует тех, кто наслаждается морским отдыхом в Приморском крае.

Сегодня, 15 августа, погоду в регионе определит поле повышенного атмосферного давления, сообщает «Примпогода». Кое-где землю укроет туман, день пройдет преимущественно без осадков. Максимальный температурный фон составит 22 — 33 °C.

Августовская жара повысила спрос на отдых у моря. Огромные пробки к побережью тому подтверждение.

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Во Владивостоке ожидается слабый ветерок, который к полудню разыграется до умеренного. Столбики термометров поднимутся до 25 — 27 °C.

В Уссурийске слабое дуновение к обеду сменится умеренным ветром. Воздух прогреется до 30 — 32 °C.

В Находке слабый ветер во второй половине усилится до умеренного. Температура воздуха будет колебаться от 27 до 29 °C.

Температура воды:

  • Амурский залив — 24°C;
  • Залив Находка — 19°C;
  • Залив Посьета — 25°C.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как два новых тайфуна повлияют на Приморский край.

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