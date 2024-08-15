Снова одолеют пробки к пляжам? — летняя погода продолжит радовать жителей Приморья

Posted 14 августа, 23:29
Published 14 августа, 23:29
Modified 14 августа, 23:32
Updated 14 августа, 23:32
Сегодня, 15 августа, погоду в регионе определит поле повышенного атмосферного давления, сообщает «Примпогода». Кое-где землю укроет туман, день пройдет преимущественно без осадков. Максимальный температурный фон составит 22 — 33 °C.
Августовская жара повысила спрос на отдых у моря. Огромные пробки к побережью тому подтверждение.
Во Владивостоке ожидается слабый ветерок, который к полудню разыграется до умеренного. Столбики термометров поднимутся до 25 — 27 °C.
В Уссурийске слабое дуновение к обеду сменится умеренным ветром. Воздух прогреется до 30 — 32 °C.
В Находке слабый ветер во второй половине усилится до умеренного. Температура воздуха будет колебаться от 27 до 29 °C.
Температура воды:
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как два новых тайфуна повлияют на Приморский край.