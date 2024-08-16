Уникальный случай: новые данные об Изабелле, Наоми, Малии и Мие из Приморья

Примерно два месяца назад в Краевом перинатальном центре появились четверняшки. Девочки родились на раннем сроке — в 29 недель. Сначала их ждал тяжелый период в реанимации, после чего долгий путь выхаживания. В Минздраве Приморья рассказали о том, что происходит с младенцами на сегодняшний день.