Уникальный случай: новые данные об Изабелле, Наоми, Малии и Мие из Приморья

Posted 16 августа, 01:52
Published 16 августа, 01:52
Modified 18 августа, 08:21
Updated 18 августа, 08:21
Примерно два месяца назад в Краевом перинатальном центре появились четверняшки. Девочки родились на раннем сроке — в 29 недель. Сначала их ждал тяжелый период в реанимации, после чего долгий путь выхаживания. В Минздраве Приморья рассказали о том, что происходит с младенцами на сегодняшний день.
По словам медиков, малышки наконец окрепли и готовы к выписке.
«Сегодня о жизни сестренок можно не волноваться. Они продолжают получать круглосуточный уход и необходимое лечение. Девочки окрепли, научились самостоятельно сосать из рожка, набрали вес. Самая крупная малышка уже весит 2360 граммов, самая маленькая — 1900 граммов», — отметили в медучреждении.
Многодетную маму вместе с четырьмя малышками выпишут 22 августа. Дома их ждут папа и еще четверо братьев и сестер.
Важно отметить, рождение четверняшек — довольно редкое событие для края. А появление Изабеллы, Наоми, Малии и Мии уникально тем, что родились они в результате естественной беременности.
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