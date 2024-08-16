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Posted 16 августа, 01:52

Published 16 августа, 01:52

Modified 18 августа, 08:21

Updated 18 августа, 08:21

О состоянии четверняшек из многодетной семьи рассказали в Приморском Минздраве

Уникальный случай: новые данные об Изабелле, Наоми, Малии и Мие из Приморья

16 августа 2024, 01:52
Фото: 1MI.

О состоянии четверняшек из многодетной семьи рассказали в Приморском Минздраве

Сюжет
Медицина
Появление Изабеллы, Наоми, Малии и Мии на свет стало редким и даже уникальным событием для Приморья. Тяжелый период у многодетной семьи позади. Что же их ждет дальше?

Примерно два месяца назад в Краевом перинатальном центре появились четверняшки. Девочки родились на раннем сроке — в 29 недель. Сначала их ждал тяжелый период в реанимации, после чего долгий путь выхаживания. В Минздраве Приморья рассказали о том, что происходит с младенцами на сегодняшний день.

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По словам медиков, малышки наконец окрепли и готовы к выписке.

«Сегодня о жизни сестренок можно не волноваться. Они продолжают получать круглосуточный уход и необходимое лечение. Девочки окрепли, научились самостоятельно сосать из рожка, набрали вес. Самая крупная малышка уже весит 2360 граммов, самая маленькая — 1900 граммов», — отметили в медучреждении.

Многодетную маму вместе с четырьмя малышками выпишут 22 августа. Дома их ждут папа и еще четверо братьев и сестер.

Важно отметить, рождение четверняшек — довольно редкое событие для края. А появление Изабеллы, Наоми, Малии и Мии уникально тем, что родились они в результате естественной беременности.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что во Владивостоке родился настоящий богатырь.

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