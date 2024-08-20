vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 20 августа, 00:48

Published 20 августа, 00:48

Modified 20 августа, 00:50

Updated 20 августа, 00:50

Ослабленный антициклон попытается сбавить обороты тайфуна и циклона в Приморье

«Будет настоящее сражение»: тайфун и циклон надвигаются на Приморье

20 августа 2024, 00:48
Фото: 1MI

Ослабленный антициклон попытается сбавить обороты тайфуна и циклона в Приморье

Сюжет
Погода
В Приморском крае творится мокрый «апокалипсис». Более того, на регион надвигается еще одна мощная порция осадков.

По данным «Примгидромета», в регионе не исключено ухудшение погоды из-за надвигающегося шторма JONGDARI. Однако синоптики надеются, что антициклон не даст непогоде нанести сокрушительный удар по краю.

Затяжные грозовые ливни: тайфун нанесет удар по Приморью сразу после циклона
Узнать подробнее

Атмосферный фронт ослабил антициклон, который восстанавливает свои силы, чтобы направить энергию в сторону Корейского полуострова и Желтого моря.

«Судя по всему, замысел у него довольно интересный: у поверхности земли барическим гребнем попытаться рассечь облачные массивы на две составляющие (на два массива), одновременно тропосферным гребнем накрыть сверху циклонический вихрь — бывшую тропическую депрессию, чтобы, максимально размывая, направить ее не над Приморским краем, а над Японским морем», — отметили в управлении по метеорологии.

Специалисты надеются, что такая стратегия избавит регион от опасных ухудшений и без того сложной синоптической обстановки.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что стихия нанесла удар по квартирам на Ильичева во Владивостоке.

Вода течёт прямо из выключателя и люстры в одном из домов Владивостока — видео
Узнать подробнее
Читайте также:
У солнечной погоды передышка: ливни и наступление осени ожидается в ПриморьеМаша пошла вразнос: предсказать, угрожает ли тайфун Приморью, пока невозможно33°С жары: солнечная погода задержится в Приморском крае — пляжный отдых продолжается
#Новости#Общество#Погода#Владивосток#Стихия#Примгидромет#Приморский край#Синоптики#Японское море#Антициклон#Атмосферный фронт#Желтое море#Метеорология
Подпишитесь
Популярное