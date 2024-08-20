«Будет настоящее сражение»: тайфун и циклон надвигаются на Приморье

Posted 20 августа, 00:48
Published 20 августа, 00:48
Modified 20 августа, 00:50
Updated 20 августа, 00:50
По данным «Примгидромета», в регионе не исключено ухудшение погоды из-за надвигающегося шторма JONGDARI. Однако синоптики надеются, что антициклон не даст непогоде нанести сокрушительный удар по краю.
Атмосферный фронт ослабил антициклон, который восстанавливает свои силы, чтобы направить энергию в сторону Корейского полуострова и Желтого моря.
«Судя по всему, замысел у него довольно интересный: у поверхности земли барическим гребнем попытаться рассечь облачные массивы на две составляющие (на два массива), одновременно тропосферным гребнем накрыть сверху циклонический вихрь — бывшую тропическую депрессию, чтобы, максимально размывая, направить ее не над Приморским краем, а над Японским морем», — отметили в управлении по метеорологии.
Специалисты надеются, что такая стратегия избавит регион от опасных ухудшений и без того сложной синоптической обстановки.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что стихия нанесла удар по квартирам на Ильичева во Владивостоке.