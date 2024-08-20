Вода течёт прямо из выключателя и люстры в одном из домов Владивостока — видео

Posted 20 августа, 00:29
Published 20 августа, 00:29
Modified 20 августа, 00:31
Updated 20 августа, 00:31
В дальневосточной столице на Ильичева стихия нещадно наносит удары по горожанам. Страдают не только автомобилисты, но и жильцы многоквартирного дома №22, сообщают новые медиа.
Жители дальневосточной столицы столкнулись с «мокрой» проблемой не впервые. По словам одного из обитателей дома, из-за бездействия управляющей компании квартиры вновь заливает во время дождя. Ситуация повторяется второй год.
«Писали и обращались куда только можно, а результат нулевой», — отметили жильцы.