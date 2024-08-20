vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 20 августа, 00:29

Published 20 августа, 00:29

Modified 20 августа, 00:31

Updated 20 августа, 00:31

Вода течёт прямо из выключателя и люстры в одном из домов Владивостока — видео

Вода течёт прямо из выключателя и люстры в одном из домов Владивостока — видео

20 августа 2024, 00:29
Фото: Изображение Midjourney
Сюжет
Дождь
Во Владивостоке некоторые спешат укрыться от дождя в сухих жилищах. А кто-то начинает биться с дождем, даже придя домой.

В дальневосточной столице на Ильичева стихия нещадно наносит удары по горожанам. Страдают не только автомобилисты, но и жильцы многоквартирного дома №22, сообщают новые медиа.

Мокрый «ад» продолжается: дерево упало на дорогу во Владивостоке — видео
Узнать подробнее

Жители дальневосточной столицы столкнулись с «мокрой» проблемой не впервые. По словам одного из обитателей дома, из-за бездействия управляющей компании квартиры вновь заливает во время дождя. Ситуация повторяется второй год.

Видео: dpskontrol_125rus.
«Писали и обращались куда только можно, а результат нулевой», — отметили жильцы.
Видео: dpskontrol_125rus.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что первый под раздачу осадков попал Надеждинский район.

Жуткий ливень начался в Надеждинском районе — видео
Узнать подробнее
Читайте также:
Дождь полил прямо в подъезде жилого дома в Приморье — видеоЖара отступит: дожди, ливни и грозы снова накроют ПриморьеЛивни и жаркое солнце: погода на выходных встряхнет Приморье
#Новости#Видео#Дальний Восток#Владивосток#Дождь#Столица#Управляющая компания#Надеждинский район#Жалобы#Приморский край#Происшествия#Жильцы
Подпишитесь
Популярное