Последствия непогоды: дерево упало на дорогу во Владивостоке — видео

Posted 19 августа, 23:20
Published 19 августа, 23:20
Modified 20 августа, 01:36
Updated 20 августа, 01:36
Экстремальные осадки обрушились на Приморье, в частности на дальневосточную столицу. Если вчера улицы Владивостока напоминали реки, то сегодня, в некоторых районах, они превратились в полосы препятствий.
На Ильичева дерево не просто упало, а перегородило половину дороги. Автомобилисты с осторожностью объезжают даже по частично свободному участку, так как ветви немного преграждают крайнюю полосу.