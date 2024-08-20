Последствия непогоды: дерево упало на дорогу во Владивостоке — видео

Стихия продолжает наносить удары по Приморскому краю

Сюжет Ливень

Во Владивосток нагрянула опасная непогода. Вчера, 19 августа, водители застревали на полпути из-за затопленных дорог, а сегодня, как минимум, на одной улице автомобилисты встали в пробку из-за еще одного неприятного сюрприза.