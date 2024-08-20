vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 19 августа, 23:20

Published 19 августа, 23:20

Modified 20 августа, 01:36

Updated 20 августа, 01:36

Стихия продолжает наносить удары по Приморскому краю

Последствия непогоды: дерево упало на дорогу во Владивостоке — видео

19 августа 2024, 23:20
Фото: 1MI

Стихия продолжает наносить удары по Приморскому краю

Сюжет
Ливень
Во Владивосток нагрянула опасная непогода. Вчера, 19 августа, водители застревали на полпути из-за затопленных дорог, а сегодня, как минимум, на одной улице автомобилисты встали в пробку из-за еще одного неприятного сюрприза.

Экстремальные осадки обрушились на Приморье, в частности на дальневосточную столицу. Если вчера улицы Владивостока напоминали реки, то сегодня, в некоторых районах, они превратились в полосы препятствий.

Луговая и Седанка ушли под воду во Владивостоке — видео
Узнать подробнее

На Ильичева дерево не просто упало, а перегородило половину дороги. Автомобилисты с осторожностью объезжают даже по частично свободному участку, так как ветви немного преграждают крайнюю полосу.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что жуткий ливень сначала ударил в Надеждинском районе.

Жуткий ливень начался в Надеждинском районе — видео
Узнать подробнее
Читайте также:
Дождь полил прямо в подъезде жилого дома в Приморье — видео«Рекорд 2012 года будет побит»: приморцы высказались о затоплениях после ливней«Эффектное завершение июля»: разрушительные дожди ударят по Приморью
#Новости#Видео#Владивосток#Ливень#Дороги#Надеждинский район#Наводнение#Приморский край#Осадки#Приморье#Происшествия
Подпишитесь
Популярное