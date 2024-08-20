Речка Объяснения разлилась во Владивостоке — видео

Posted 20 августа, 00:13
Published 20 августа, 00:13
Modified 20 августа, 00:15
Updated 20 августа, 00:15
Ручейную, Фадеева и Борисенко залила речка Объяснения. Маленькая речушка набралась воды и вышла из берегов в районе Школьной во Владивостоке.
Автомобилисты едут в потоке воды, пешеходам не позавидуешь — шлепать по колено в воде мягко говоря неприятно.
В низинах воду откачивают, но она продолжает прибывать. Местами на дорогах довольно серьезные переливы. Водителям важно быть очень осторожными, городская администрация просит автомобилистов воздержаться от поездок за рулем.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что происходило напротив «Зеленого острова» во Владивостоке.