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Posted 20 августа, 00:13

Published 20 августа, 00:13

Modified 20 августа, 00:15

Updated 20 августа, 00:15

Река Объяснения выходит из берегов во Владивостоке

Речка Объяснения разлилась во Владивостоке — видео

20 августа 2024, 00:13
Фото: vostokmedia.com

Река Объяснения выходит из берегов во Владивостоке

Сюжет
Дождь
Маленькая речушка очень быстро стала полноводной во Владивостоке. Река Объяснения разлилась и дошла до городских улиц.

Ручейную, Фадеева и Борисенко залила речка Объяснения. Маленькая речушка набралась воды и вышла из берегов в районе Школьной во Владивостоке.

Автомобилисты едут в потоке воды, пешеходам не позавидуешь — шлепать по колено в воде мягко говоря неприятно.

Видео: novosti_25rf.

В низинах воду откачивают, но она продолжает прибывать. Местами на дорогах довольно серьезные переливы. Водителям важно быть очень осторожными, городская администрация просит автомобилистов воздержаться от поездок за рулем.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что происходило напротив «Зеленого острова» во Владивостоке.

Выливается с дороги водопадом — что происходит у «Зеленого острова» во Владивостоке
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