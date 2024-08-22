Духота, жара и солнце: летняя погода вернулась в Приморье — видео

Posted 22 августа, 06:35
Published 22 августа, 06:35
Modified 22 августа, 07:20
Updated 22 августа, 07:20
В Приморье снова пришла жара. Жители края и приехавшие на отдых туристы делятся фото и видео из разных мест.
Под Находкой, в Триозерье, настоящий рай. Бирюзовая вода, море практически без волн, на голубом небе несколько облаков, которые закрывают солнце. Настоящее раздолье для отдыхающих.
В Сибирцево после ливней небо осталось затянутым тучами, но жара принесла сильную духоту. +28, дышать нечем, рассказывают местные.
В бухте Руднева теплое спокойное море и комфортная температура.
В Безверхово отдыхающих встречают яркое солнце, жара и духота.