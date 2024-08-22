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Posted 22 августа, 06:35

Published 22 августа, 06:35

Modified 22 августа, 07:20

Updated 22 августа, 07:20

Душная и жаркая погода снова пришла в Приморский край

Духота, жара и солнце: летняя погода вернулась в Приморье — видео

22 августа 2024, 06:35
Фото: pxhere.com

Душная и жаркая погода снова пришла в Приморский край

Сюжет
Погода
Жители Приморья делятся фото и видео из разных районов края. По их словам, жара вернулась — местами просто невыносимо душно.

В Приморье снова пришла жара. Жители края и приехавшие на отдых туристы делятся фото и видео из разных мест.

Под Находкой, в Триозерье, настоящий рай. Бирюзовая вода, море практически без волн, на голубом небе несколько облаков, которые закрывают солнце. Настоящее раздолье для отдыхающих.

Видео: pogoda_25_region.

В Сибирцево после ливней небо осталось затянутым тучами, но жара принесла сильную духоту. +28, дышать нечем, рассказывают местные.

Фото: pogoda_25_region

В бухте Руднева теплое спокойное море и комфортная температура.

Видео: pxhere.com.

В Безверхово отдыхающих встречают яркое солнце, жара и духота.

Фото: pogoda_25_region

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что Приморье ожидает изменичивая погода.

Дожди и солнце, жара и прохлада: переменчивая погода ждет Приморье
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