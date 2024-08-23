В детстве и лужа — море: ребятня радовалась ливню в Уссурийске — видео

Posted 23 августа, 03:32
Published 23 августа, 03:32
Modified 23 августа, 03:34
Updated 23 августа, 03:34
Ребятня весело встретила дожди, которые ударили по Приморью вечером в четверг. В Уссурийске дети прыгали по лужам, а потом и вовсе стали в них плескаться. Проезжающие мимо машины окатывали ребят водой: детям это было только в радость.
Любой взрослый был бы в ужасе, окажись он на их месте. Но на то оно и детство, чтобы быть радостным и беззаботным.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что после аномально сильного ливня на некоторых улицах города собралась вода. Специалисты активно борются с последствиями непогоды.