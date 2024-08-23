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Posted 23 августа, 03:32

Published 23 августа, 03:32

Modified 23 августа, 03:34

Updated 23 августа, 03:34

Дети обрадовались дождю в Приморском крае

В детстве и лужа — море: ребятня радовалась ливню в Уссурийске — видео

23 августа 2024, 03:32
Фото: 1MI

Дети обрадовались дождю в Приморском крае

Сюжет
Погода
Дождю в Приморье очень обрадовались дети. В Уссурийске ребята весело скакали по лужам. Что взрослому противно, ребенку в радость.

Ребятня весело встретила дожди, которые ударили по Приморью вечером в четверг. В Уссурийске дети прыгали по лужам, а потом и вовсе стали в них плескаться. Проезжающие мимо машины окатывали ребят водой: детям это было только в радость.

Видео: chernosliv18.

Любой взрослый был бы в ужасе, окажись он на их месте. Но на то оно и детство, чтобы быть радостным и беззаботным.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что после аномально сильного ливня на некоторых улицах города собралась вода. Специалисты активно борются с последствиями непогоды.

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