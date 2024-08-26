Море превратилось в кисель в Приморье — удивительно, но он съедобный — видео

Стоит упомянуть о полезных свойствах, о которых говорят в основном в Китае. Некоторые утверждают, что нет другого продукта, который бы содержал такое количество полезных минералов. Это объясняется тем, что каждый день медуза фильтрует несколько тонн морской воды через себя, благодаря этому сохраняются полезные элементы.