Море превратилось в кисель в Приморье — удивительно, но он съедобный — видео

Posted 26 августа, 03:16
Published 26 августа, 03:16
Modified 26 августа, 03:19
Updated 26 августа, 03:19
Океан нагревается, и в Приморье появляются медузы. В очередной раз в акватории Владивостока заметили огромных ропилем.
Оказывается, многие их едят. Выяснилось, почему их ценят восточные кулинары.
Стоит упомянуть о полезных свойствах, о которых говорят в основном в Китае. Некоторые утверждают, что нет другого продукта, который бы содержал такое количество полезных минералов. Это объясняется тем, что каждый день медуза фильтрует несколько тонн морской воды через себя, благодаря этому сохраняются полезные элементы.
Есть много блюд, в которых используют медуз ради вкуса. Едят только купола, щупальца остаются без внимания. Обычно их высушивают, консервируют и даже используют для приготовления мороженого.
По текстуре их «мясо» напоминает мягкий хрящ, а также может быть хрустящим, как солёные огурцы. Тело медуз отлично впитывает ароматы и вкусы ингредиентов, смешанных с ней. Само тело медузы почти не имеет вкуса, слегка напоминает мясо осьминога, скорее всего из-за морского запаха.
Ранее «Восток-Медиа» писало об удивительном существе, которое нашли на пляже в Приморье.