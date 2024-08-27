Дожди пришли в Приморье: на севере края льет с раннего утра — видео

Posted 27 августа, 04:31
Published 27 августа, 04:31
Modified 27 августа, 04:33
Updated 27 августа, 04:33
В Приморье пришли проливные дожди. Накрыли они не весь край: пока на юге светит солнце, на севере вода льется с неба как из ведра.
Огромные лужи уже появились в пгт Восток на севере Приморья. По словам местных жителей, во вторник дожди идут там с самого утра.
В южных районах тем временем тишь да гладь — яркое солнце светит на удивительных тихих пляжах.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Приморье уже в ближайшие часы ожидаются дожди и грозы. Пройдут они при этом очень неравномерно.