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Posted 27 августа, 04:31

Published 27 августа, 04:31

Modified 27 августа, 04:33

Updated 27 августа, 04:33

Дожди начались в поселках на севере Приморья

Дожди пришли в Приморье: на севере края льет с раннего утра — видео

27 августа 2024, 04:31
Фото: Изображение Midjourney

Дожди начались в поселках на севере Приморья

Сюжет
Погода
В северных районах Приморья прогноз на ближайшие дни уже оправдал себя — во многих поселках идут дожди. Жители пгт Восток поделились видео с началом ливня.

В Приморье пришли проливные дожди. Накрыли они не весь край: пока на юге светит солнце, на севере вода льется с неба как из ведра.

Огромные лужи уже появились в пгт Восток на севере Приморья. По словам местных жителей, во вторник дожди идут там с самого утра.

Видео: pogoda_25_region.

В южных районах тем временем тишь да гладь — яркое солнце светит на удивительных тихих пляжах.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Приморье уже в ближайшие часы ожидаются дожди и грозы. Пройдут они при этом очень неравномерно.

Дожди, грозы и северный ветер: Приморье замерзнет?
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