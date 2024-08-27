Супер-агрегат для полетов по морю обсуждают в Приморье

Posted 27 августа, 02:53
Published 27 августа, 02:53
Modified 27 августа, 02:55
Updated 27 августа, 02:55
В Приморье заметили очередной вид необычного транспорта. Гидрофойлы — доски, на которых буквально парят над водой, удивили отдыхающих. В сети обсуждают, где взять такой транспорт, и лучше ли он привычного.
В сети появилось множество комментариев от любопытных приморцев:
«Не знаю, что за агрегат, но уже хочу такой себе. Меняю машину на супер-борд»;
«Решение для пляжных пробок во Владивостоке»;
«Если все на них пересядут, тогда и в воде заторы будут»;
«Вариант супер, с ветерком домчать»;
«Где такой инструмент купить?»;
«Интересно, как им рулить… Как на скейте?»;
«Я бы лучше катером или электричкой».
Ранее «Восток-Медиа» писало о хитрой акуле, которая подкралась вплотную к отдыхающим в Приморье.