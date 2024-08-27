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Posted 27 августа, 02:53

Published 27 августа, 02:53

Modified 27 августа, 02:55

Updated 27 августа, 02:55

Супер-агрегат для полетов по морю обсуждают в Приморье

Супер-агрегат для полетов по морю обсуждают в Приморье

27 августа 2024, 02:53
Фото: Изображение Midjourney
Сюжет
Отдых
В Приморском крае заметили необычных серферов — они буквально парили над водой. Выяснилось, что катались они на гидрофойлах. Жители края обсуждают, чем такой транспорт лучше машин, и где его взять.

В Приморье заметили очередной вид необычного транспорта. Гидрофойлы — доски, на которых буквально парят над водой, удивили отдыхающих. В сети обсуждают, где взять такой транспорт, и лучше ли он привычного.

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В сети появилось множество комментариев от любопытных приморцев:

«Не знаю, что за агрегат, но уже хочу такой себе. Меняю машину на супер-борд»;
«Решение для пляжных пробок во Владивостоке»;
«Если все на них пересядут, тогда и в воде заторы будут»;
«Вариант супер, с ветерком домчать»;
«Где такой инструмент купить?»;
«Интересно, как им рулить… Как на скейте?»;
«Я бы лучше катером или электричкой».

Ранее «Восток-Медиа» писало о хитрой акуле, которая подкралась вплотную к отдыхающим в Приморье.

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