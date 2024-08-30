Автобусы-призраки: возможно ли уехать из Янцзи в Приморье? — фото

Posted 30 августа, 04:04
Published 30 августа, 04:04
Modified 30 августа, 04:06
Updated 30 августа, 04:06
По информации портала biang.ru, из Уссурийска ежедневно отправляются рейсы в китайский город Янцзи в Янбянь-Корейском автономном округе. При этом, ни в кассах автовокзала, ни в туристических фирмах, как утверждают сотрудники, билеты не продают. В кассе автовокзала Уссурийска нам сообщили, что автобусы ходят, но сесть на них можно только по договоренности с турфирмой. Один из туроператоров, которому приписывают работу с международными рейсами, отрицает работу маршрута Уссурийск — Янцзи.
О том, как добраться из Уссурийска в Китай через Янцзи, рассказал блогер и автор проекта «Китай. Самостоятельный туризм» Алексей Сёмин. Корреспондент «Восток-Медиа» связался с Алексеем, чтобы уточнить, как он нашел маршрут, которого нет на картах и в расписаниях автовокзалов.
По словам Алексея, в Уссурийске достаточно приехать на автовокзал и сразу удастся купить билет. Но нужно, видимо, делать это самостоятельно уже на месте — турфирмы и кассы билет не продадут.
Один из операторов арендует помещение на втором этаже автовокзала, там представлены расценки на билеты и подробное расписание.
Есть у оператора международных рейсов и свой сайт, но найти его тоже затруднительно. По информации с сайта, автобусы уходят рано утром, 29 августа билет купить можно только на рейс 31 числа.
Сложнее было уехать обратно — из Янцзи в Уссурийск. На сайтах одни иероглифы и ни строчки про рейсы в Россию, спросить дорогу практически невозможно: говорящих по-русски не найти, а онлайн-переводчик работает с устной речью не так хорошо, как хотелось бы.
На свой страх и риск туристы отправились на автовокзал Янцзи и к огромному счастью обнаружили там информацию про рейс домой: надпись «Уссурийск» красовалась прямо на табло расписания — первой строчкой с надписью 乌苏里斯克.
Рейсы уходят ежедневно в 7 утра по местному времени — в 9 по привычному для приморцев. Исключение — государственные праздники КНР. Обойдется билет в один конец в 190 юаней — по курсу это приблизительно 2-2,5 тысячи рублей.
Опытные туристы предполагают, что информации о рейсе в Уссурийск на сайтах нет, потому что спрос не такой большой из-за того, что у большинства туроператоров есть свои автобусы. В любом случае, для самостоятельных туристов такие маршруты — настоящая находка. Только придется проверить свои нервы на прочность — переводчика на автовокзале нет.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что, по сообщениям СМИ, в китайском Муданьцзяне открылся новый терминал автовокзала.