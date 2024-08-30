Автобусы-призраки: возможно ли уехать из Янцзи в Приморье? — фото

По информации портала biang.ru, из Уссурийска ежедневно отправляются рейсы в китайский город Янцзи в Янбянь-Корейском автономном округе. При этом, ни в кассах автовокзала, ни в туристических фирмах, как утверждают сотрудники, билеты не продают. В кассе автовокзала Уссурийска нам сообщили, что автобусы ходят, но сесть на них можно только по договоренности с турфирмой. Один из туроператоров, которому приписывают работу с международными рейсами, отрицает работу маршрута Уссурийск — Янцзи.