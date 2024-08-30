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Posted 30 августа, 03:35

Published 30 августа, 03:35

Modified 30 августа, 03:37

Updated 30 августа, 03:37

Какая погода ожидается в первый учебный день в Приморском крае?

Готовим наряды по погоде: что приготовило небо для школьных линеек в Приморье?

30 августа 2024, 03:35
Фото: Изображение Midjourney

Какая погода ожидается в первый учебный день в Приморском крае?

Сюжет
Погода
Не за горами линейки в образовательных учреждениях Приморского края. Родителям стоит учесть погодные условия при сборе детей 2 сентября.

В начале следующей недели большого количества осадков не прогнозируется, сообщает «Примгидромет».

Воскресные дожди прекратятся в ночь на понедельник. 2 сентября в Приморье вторгнется континентальный антициклон и прохлада. Школьные линейки пройдут без осадков в комфортной температуре 21 — 27 °С.

Во вторник, 3 сентября, ясная погода продолжит властвовать в регионе. Однако ночью станет холоднее — 7 — 13 °С, на южном побережье — 14 — 18 °С. Днем температура воздуха будет выше, чем накануне.

В среду, 4 сентября, антициклон покинет край и атмосферное давление начнет падать. Западные районы окатят дожди из-за китайских фронтальных разделов. Ветер усилится, а столбики термометров вернутся к показателям понедельника.

Во Владивостоке понедельник пройдет без осадков. Будет ветрено, но воздух прогреется до 23 — 26 °С. Во вторник ветер стихнет, ночью станет прохладнее, однако днем теплая погода сохранится. В среду разовьется сильный юго-восточный ветер, днем температура воздуха составит 22 — 25 °С.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, какие районы могут пострадать от удара стихии в Приморском крае.

Сильные дожди и подтопления: какие районы могут пострадать от ливней в Приморье?
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