Готовим наряды по погоде: что приготовило небо для школьных линеек в Приморье?

Posted 30 августа, 03:35
Published 30 августа, 03:35
Modified 30 августа, 03:37
Updated 30 августа, 03:37
В начале следующей недели большого количества осадков не прогнозируется, сообщает «Примгидромет».
Воскресные дожди прекратятся в ночь на понедельник. 2 сентября в Приморье вторгнется континентальный антициклон и прохлада. Школьные линейки пройдут без осадков в комфортной температуре 21 — 27 °С.
Во вторник, 3 сентября, ясная погода продолжит властвовать в регионе. Однако ночью станет холоднее — 7 — 13 °С, на южном побережье — 14 — 18 °С. Днем температура воздуха будет выше, чем накануне.
В среду, 4 сентября, антициклон покинет край и атмосферное давление начнет падать. Западные районы окатят дожди из-за китайских фронтальных разделов. Ветер усилится, а столбики термометров вернутся к показателям понедельника.
Во Владивостоке понедельник пройдет без осадков. Будет ветрено, но воздух прогреется до 23 — 26 °С. Во вторник ветер стихнет, ночью станет прохладнее, однако днем теплая погода сохранится. В среду разовьется сильный юго-восточный ветер, днем температура воздуха составит 22 — 25 °С.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, какие районы могут пострадать от удара стихии в Приморском крае.