Готовим наряды по погоде: что приготовило небо для школьных линеек в Приморье?

Во Владивостоке понедельник пройдет без осадков. Будет ветрено, но воздух прогреется до 23 — 26 °С. Во вторник ветер стихнет, ночью станет прохладнее, однако днем теплая погода сохранится. В среду разовьется сильный юго-восточный ветер, днем температура воздуха составит 22 — 25 °С.