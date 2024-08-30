Обеспечивают безопасность: медики уже трудятся на ВЭФ-2024 во Владивостоке

Posted 30 августа, 04:27
Published 30 августа, 04:27
Modified 30 августа, 04:29
Updated 30 августа, 04:29
Пока некоторые жители региона занимаются ценообразованием для своих услуг, сотрудники скорой медицинской помощи уже трудятся во благо безопасности участников важного мероприятия для Приморского края.
В telegram-канале владивостокской скорой сообщили, что медики работают с теми, кто постепенно прибывает в дальневосточную столицу в рамках международного события, которое пройдет с третьего по шестое сентября.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что воздушное пространство и акваторию Владивостока закроют во время проведения ВЭФ. Также предусмотрены ограничения для приморских охотников.