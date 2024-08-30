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Posted 30 августа, 04:27

Published 30 августа, 04:27

Modified 30 августа, 04:29

Updated 30 августа, 04:29

Скорая помощь работает во благо безопасности на ВЭФ в Приморском крае

Обеспечивают безопасность: медики уже трудятся на ВЭФ-2024 во Владивостоке

30 августа 2024, 04:27
Фото: vostokmedia.com

Скорая помощь работает во благо безопасности на ВЭФ в Приморском крае

Сюжет
Восточный экономический форум
Владивосток активно готовится к проведению Восточного экономического форума на Русском острове. Сотрудники скорой уже работают с участниками мероприятия, обеспечивая их медицинской безопасностью.

Пока некоторые жители региона занимаются ценообразованием для своих услуг, сотрудники скорой медицинской помощи уже трудятся во благо безопасности участников важного мероприятия для Приморского края.

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В telegram-канале владивостокской скорой сообщили, что медики работают с теми, кто постепенно прибывает в дальневосточную столицу в рамках международного события, которое пройдет с третьего по шестое сентября.

Фото: vladskoraya

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что воздушное пространство и акваторию Владивостока закроют во время проведения ВЭФ. Также предусмотрены ограничения для приморских охотников.

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