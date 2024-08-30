Правоохранители усилят меры безопасности в Приморском крае

Posted 30 августа, 07:10
Published 30 августа, 07:10
Modified 30 августа, 07:12
Updated 30 августа, 07:12
В дальневосточной столице запланировано много общественных мероприятий: День знаний, Восточный экономический форум и Единый день голосования. Правительство Приморского края сообщило о том, что правоохранительные органы усилят меры безопасности в преддверии масштабных событий.
«Увеличивается число патрулей, экипажей ГИБДД, Росгвардии. Места проведения массовых мероприятий заранее проверят кинологические группы. Будут дежурить сотрудники с металлоискателями. Это касается зрелищных спортивных, культурных событий, избирательных участков в тех муниципалитетах, где пройдут выборы депутатов», – уточнили в пресс-службе.
Также власти призывают жителей и гостей региона быть бдительными на массовых мероприятиях.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что воздушное пространство и акваторию Владивостока закроют в начале сентября.