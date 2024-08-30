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Posted 30 августа, 07:10

Published 30 августа, 07:10

Modified 30 августа, 07:12

Updated 30 августа, 07:12

Правоохранители усилят меры безопасности в Приморском крае

Правоохранители усилят меры безопасности в Приморском крае

30 августа 2024, 07:10
Фото: vostokmedia.com
Сюжет
МЧС
В сентябре пройдет множество массовых событий во Владивостоке. Именно поэтому власти региона нацелены усилить меры защиты населения и призывают жителей к бдительности.

В дальневосточной столице запланировано много общественных мероприятий: День знаний, Восточный экономический форум и Единый день голосования. Правительство Приморского края сообщило о том, что правоохранительные органы усилят меры безопасности в преддверии масштабных событий.

«Увеличивается число патрулей, экипажей ГИБДД, Росгвардии. Места проведения массовых мероприятий заранее проверят кинологические группы. Будут дежурить сотрудники с металлоискателями. Это касается зрелищных спортивных, культурных событий, избирательных участков в тех муниципалитетах, где пройдут выборы депутатов», – уточнили в пресс-службе.

Также власти призывают жителей и гостей региона быть бдительными на массовых мероприятиях.

Населению рекомендуется соблюдать меры безопасности:

  • Не идите против движения толпы;
  • Застегните одежду, бросьте сумку, зонтик, скиньте туфли на высоком каблуке;
  • Сохраняйте самообладание, не отвечайте на толчки;
  • Держитесь на расстоянии от неподвижных предметов: деревьев, машин, ограждений, углов зданий;
  • Двигаясь с толпой, старайтесь избегать ее центра и краев;
  • Не поднимайте с земли упавшую вещь;
  • Руки сцепите в замок, сложите их на груди, защищая диафрагму, или согните в локтях и прижмите к корпусу;
  • Обратите внимание на запасные и аварийные выходы, продумайте, как при необходимости быстрее к ним попасть;

При обнаружении подозрительного предмета:

  • Не трогайте, не передвигайте и не вскрывайте его;
  • Нужно сообщить о подозрительной находке людям и попросить всех отойти от него подальше;
  • Не покидайте место обнаружения предмета, пока не прибудет опергруппа. Ведь вы являетесь важным свидетелем.

Если возникнет террористическая угроза, то следует звонить по телефонам:

  • УФСБ России по Приморскому краю: 8 (423) 221-72-12;
  • УМВД России по Приморскому краю: 8 (423) 249-04-91;
  • ГУ МЧС России по Приморскому краю: 8 (423) 243-28-27.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что воздушное пространство и акваторию Владивостока закроют в начале сентября.

Важное объявление: воздушное пространство закроют во Владивостоке — почему?
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